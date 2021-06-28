مهنئا بذكرى 30 يونيو.. مدبولى لـ السيسى: نعاهدكم على المزيد من الجهد

جدة - نرمين السيد - وعبّر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس السيسى، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية فى مسيرة النهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادته، لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: شكلت ثورة الثلاثين من يونيو يوما فارقا فى حياة الشعب المصرى، الذى خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، ليملأ مختلف الميادين فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم المعاصر، من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، واستعادة الدولة لهيبتها ودورها الوطنى، لتبدأ فى بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.