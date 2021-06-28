الرى: رفع درجة الاستنفار لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار فى كل إدارات الوزارة بالمحافظات، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية له، ووحدات الطوارئ.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، والتى تتزامن مع بداية العام المائى القادم، بهدف تلبية كل الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكل المنتفعين.



وقال الدكتور عبد العاطى إن لجنة تنظيم إيراد نهر النيل فى حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

كما أكد الدكتور عبد العاطى ضرورة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى الجهة المختصة، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.