خالد عبد الغفار: تستهدف الوصول إلى اقتصاد مبنى على المعرفة

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية نشر الثقافة العلمية وزيادة الوعى بأهمية الابتكار وريادة الأعمال فى حياتنا اليومية، مؤكدًا أهمية دعم الصندوق لأهداف الدولة؛ للوصول إلى اقتصاد مبنى على المعرفة، موضحًا أن ثقافة الابتكار يجب تنميتها من خلال عقد العديد من الندوات وورش العمل الموجهة للشباب والنشء بالمراحل العمرية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة، للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات، مضيفًا أهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق أهداف الصندوق.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويلها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للأفكار التى لها مردود اقتصادى وتدعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على استيراد احتياجاتنا من الخارج.

واستعرض الدكتور محمد عامر تقريرًا حول نشاط وسير العمل بالصندوق خلال الفترة الماضية، وخطة العمل، والبرامج التى سيتم إطلاقها الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى للصندوق وتحديث محتواهم بشكل مستمر، وإنشاء منصة إلكترونية للتواصل مع المبتكرين والنوابغ، فضلاً عن إنشاء قواعد بيانات لتسجيل الخبراء والهيئات والمكاتب الاستشارية فى المجالات المختلفة والذين سيتعاونون مع الصندوق لتأدية مهامه، بالإضافة إلى تفعيل نظام ذكى للمراسلات الإلكترونية يمكّن الصندوق من التواصل مع المسجلين بصفة منتظمة ليصلهم جميع أخبار الصندوق بالطريقة التى يفضلونها.

ووافق المجلس على مقترح الخطة الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة من 2021 – 2024، إضافة خطة تنفيذية لمدة 12 شهر، وكذلك مقترح للهيكل التنظيمى للصندوق ومهام إدارات الصندوق المختلفة.

كما وافق المجلس على إطلاق برنامج "تسريع التسويق" وهو بمثابة منصة أساسية لأعمال الصندوق ويمكن التوسع فيه ليغطى أكثر من هدف من أهداف الصندوق مثل توفير الدعم الفنى والعلمى لتطوير الأفكار، وتقديم الدعم لتسجيل براءات الاختراع، وتوفير الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وتنفيذ النماذج الأولية لبراءات الاختراع، والشراكة وتأسيس الشركات لتنفيذ البراءات والابتكارات بشكل اقتصادى.

وتم إطلاق حزمة من البرامج التى تهدف إلى نشر الثقافة وزيادة الوعى بأهمية الابتكار والاختراع للفئات العمرية المختلفة وبأساليب مختلفة، وتشمل الحزمة عدة برامج تقدم بشكل دورى للشباب والنشء والمبتكرين من خلال عقد ندوات وورش عمل عن الابتكار، وعقد مؤتمر ومعرض دولى للابتكار، وإصدار مجلة لنشر ثقافة الابتكار باللغة العربية، وبرنامج ركن الابتكار Innovation Corner الموجه لتنمية المواهب الابتكارية للأطفال من سن 4 - 15 سنة عن طريق تقديم ألعاب وأدوات ومواد تعليمية مختلفة تناسب كل مرحلة عمرية، وكذا الإعلان عن نادى أصدقاء الصندوق ISF Club لقبول متطوعين من طلاب وخريجى الجامعات لتدريبهم ومشاركتهم فى تنظيم وتنفيذ بعض فاعليات الصندوق.

كما وافق المجلس على إطلاق عده منصات إلكترونية، مثل منصة "إبداع" لتقديم محتوى تعليمى ابتكارى إلكترونى بنظام MOOCs، ومنصة تواصل اجتماعى للمبتكرين والنوابغ ISF Community، ومنصة المؤتمرات المرئية الافتراضية InnConnect.

ووافق مجلس الإدارة على توقيع الصندوق لبروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتنفيذ برنامج "طبق براءتك"، الذى يهدف إلى تحويل المعلومات الفنية لموضوعات ومعلومات براءات الاختراع ونماذج المنفعة المحمية وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجارى؛ بهدف دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا فى منتجات الأسواق والصناعة المصرية والمساهمة فى إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية فى الأسواق المصرية.

كما وافق المجلس على التعاون مع قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم فى المشروع الممول من هيئة المعونة الأمريكية والذى يهدف إلى الارتقاء بطلاب مدارس المتفوقين STEM فى مجال الملكية الفكرية والابتكار.

جدير بالذكر أن الصندوق يقوم بإعداد برنامج لتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، وسوف يتضمن البرنامج أسس علمية تتوافق مع المعايير الدولية لاختيار أفضل المتقدمين من خلال إعلان تنافسى موضح به كافة التفاصيل والمعايير، كما سيتم العمل على تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على التعاون مع الصندوق لتحقيق أهدافه.