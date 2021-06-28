/637678/خارجية-النواب-تناقش-دورالأوقاف-فى-تجديد-الخطاب-الديني-بحضور-الوزير

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عملها اليوم، الاثنين لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، و تعقد لجنة الشئون الخارجية اجتماعها برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدينية بالبرلمان

لجنة الشئون العربية

كما تناقش لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الألفي، والموجه للسادة وزراء الإسكان، والتجارة والصناعة، التعاون الدولي، بشأن المناطق الصناعة التي يتم إعدادها لإنتاج مواد البناء وكذلك كافة المنتجات التي يتم إنتاجها لتغذية إعمار ليبيا والعراق وسوريا والتسهيلات الواجب إتباعها للمصنعين لتحفيزهم.

الاقتراحات والشكاوي

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب عاطف ناصر ،لمناقشة 30 اقتراح برغبة المقدمة من النواب،كما تناقش اللجنة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن إلغاء الشرط الوارد بالاشتراطات البنائية والذى يتطلب أن لا تقل وجهة العقار عن مساحة (8,5م) – محافظة أسيوط. الثاني: بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب زكريا حسان: الأول: بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الكولا بمركز اخميم – محافظة سوهاج. الثاني: بشأن إنشاء توسعات لمحطة معالجة صرف صحي سوهاج – شرق الكولا – محافظة سوهاج.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد عبدالحميد هاشم: الأول: بشأن بيع أراضي الاصلاح الزراعي المقام عليها المباني لواضعي اليد في قرية الرباعية التابعة لقرية الورق – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. الثاني: بشأن بيع أراضي جنوب بحيرة البرلس لواضعي اليد بمحافظة كفر الشيخ.