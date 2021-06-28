موعد مباراة منتخب فرنسا ضد سويسرا«يورو 2020».. والتشكيل المتوقع

/637677/موعد-مباراة-منتخب-فرنسا-ضد-سويسرايورو-2020-والتشكيل-المتوقع

تقام اليوم الإثنين مباراة تجمع بين منتخب فرنسا أمام نظيرة سويسرا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافست”يورو 2022”.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة:

بينما يعاني منتخب فرنسا من تزايد الإصابات في صفوف فريقها، قبل مواجهة سويسرا على ملعب استاد أرينا ناسيونالا في الحادية عشر مفي دور الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعدما تأهلت للدور ثمن النهائي بطريقة أقل إقناعاً مما كان متوقعا، بعد التعادل 2-2 مع البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

في حراسة المرمي:هوجو لوريس لوكاس هيرنانديز - بريسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - بنجامين بافارد نجولو كانتي - بول بوجبا كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - كينجسلي كومان كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا

في حراسة المرمي: يان سومر ريكاردو رودريجيز - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي ستيفن زوبير - جرانيت جاكا - ريمو فريلير - سيلفان فيدمير شيردان شاكيري هاريس سيفيروفيتش - بريل إمبولو.

وخرج المدافع الأيسر لفرنسا لوكاس هرنانديز، في الشوط الأول من مباراة البرتغال، بسبب إصابة في الركبة ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته أمام سويسرا حتى الان، ويعاني بديله لوكاس ديني، من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

واللاعب الذي شارك أمام البرتغال بديلا لديني، هو لاعب الوسط أدريان رابيو، يعاني من تبعات إصابة مزعجة في الكاحل، منذ نهاية الموسم وليس في كامل اللياقة، وزاد الوضع سوءا بإصابة توماس ليمار في الساق، بينما أصيب ماركوس تورام في الفخذ الأيمن خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، واضطر للخروج بمساعدة أفراد الطاقم الطبي.

ويغيب عن تشكيلة فرنسا حالياً، المهاجم عثمان ديمبلي، عقب إصابته في مباراة فرنسا الثانية بدور المجموعات أمام المجر، ثم استبعاده كليا من البطولة، بعدما تبين أنه سيحتاج إلى تدخل جراحي، لكن رغم هذه الإصابات تظل فرنسا مرشحة بقوة للفوز على المنتخب السويسري والعبور للمرحلة التالية.

الجدير بالذكر ان لم يتلقي منتخب فرنسا الخسارة أمام نظيرة السويسري في أي مباراة رسمية، كما أن المنتخب الفرنسي معتاد تماما على الظهور في المراحل الأخيرة في البطولات بعكس منافسه، والذي لم يصل لدور الثمانية في بطولة كبرى منذ 67 عام.