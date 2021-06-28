/637672/تعرف-على-غيابات-الزمالك-أمام-مصر-المقاصة-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، مباراته اليوم الإثنين أمام فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري، على استاد السويس الرياضي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل اللقاء اليوم:

يدخل الزمالك لقاء اليوم برصيد 58 نقطة في المركز الأول ولا سبيل أمامه سوى الفوز للحفاظ على صدارة الدوري ولتصدير الضغط على المنافس التقليدي الأهلي قبل خوض مبارياته المؤجلة.

بينما يضم المقاصة مجموعة من اللاعبين الخبرة والشباب وأميزهم باسم مرسي نجم الزمالك الأسبق.

ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم بعض الغيابات لأسباب فنية وإصابات منهم، محمد عواد، وحازم إمام، وحميد أحداد ومحمد عبدالسلام وأسامة فيصل.

ينما يأتي الفريق الفيومي في المركز السابع لجدول الترتيب برصيد 36 نقطة ويأمل بالخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

واختار كارتيرون قائمة للمباراة ضمت كلا من، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل، حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح، طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

كأس مصر

ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم جنش.

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقي ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً، بينما يتولى الحكم طارق مجدي تقنية الـVar ويعاونه عاطف حسين.

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء أمس للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق العين السخنة، وخاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.