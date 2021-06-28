/637670/ارتفاع-فى-درجات-الحرارة-تعرف-على-أخبار-الطقس-اليوم-الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وقال خبراء الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين الموافق 28\6\2021، يشهد شبورة مائية خفيفة مع بداية الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويعرض موقع دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر اليوم: القاهرة العظمى 38 والصغرى 25 الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 وادي النطرون العظمى 35 والصغرى 23 طنطا العظمى 37 والصغرى 24 المنوفية العظمى 38 والصغرى 24 دمنهور العظمى 35 والصغرى 23 بلطيم العظمى 33 والصغرى 22 مطروح العظمى 31 والصغرى 22 السلوم العظمى 31 والصغرى 22 سيوة العظمى 40 والصغرى 24 بورسعيد العظمى 33 والصغرى 24 دمياط العظمى 31 والصغرى 23 الزقازيق العظمى 36 والصغرى 24 المنصورة العظمى 36 والصغرى 23 الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22 السويس العظمى 37 والصغرى 22 العريش العظمى 34 والصغرى 23 رفح العظمى 34 والصغرى 22 رأس سدر العظمى 38 والصغرى 25 نخل العظمى 36 والصغرى 19 نويبع العظمى 38 والصغرى 26 طابا العظمى 35 والصغرى 20 كاترين العظمى 32 والصغرى 19 الطور العظمى 36 والصغرى 25 شرم الشيخ 39 والصغرى 26 الغردقة العظمى 38 والصغرى 27 مرسى علم العظمى 36 والصغرى 26 الفيوم العظمى 39 والصغرى 24 بني سويف العظمى 39 والصغرى 24 المنيا العظمى 40 والصغرى 25 أسيوط العظمى 40 والصغرى 25 سوهاج العظمى 40 والصغرى 24 قنا العظمى 41 والصغرى 25 الأقصر العظمى 44 والصغرى 26 أسوان العظمى 44 والصغرى 26

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