/637669/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-مصرالمقاصة-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم مباراة فريق الزمالك أمام فريق مصر المقاصة، والفتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" على الهواء مباشرة.

يذكر أن الزمالك لم ينجح في الحصول على الدوري المصري منذ 6 سنوات، وتحديدا منذ الفوز بالبطولة في موسم 2014-2015.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ58 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الأهلي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثالث بـ41 نقطة من 19 لقاء فقط.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف “أوباما” وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات”أون تايم سبورتس”.

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.

ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة اليوم، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، باستاد الجيش بالسويس.

الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 26/ يونيو الجاري،

كأس مصر

ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم جنش.