مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية

تسير مصر للطيران، اليوم الاثنين، ٥٨ رحلة جوية بمعدل ٤٢ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، جوبا، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.
كما يتم تسيير ١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٤٩٩٣ راكبا.
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