صور.. أول أتوبيس كهربائى مصرى بتعاون «الإنتاج الحربى» و«MCV»

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى وعدد من الوزراء، منهم محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيسا هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل فى إطار توقيع عقد التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى و"MCV".



ونتج عن هذا التعاون المُشترك إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيادٍ مصرية، وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، إذ يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ 25 عامًا، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة فى وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل فى شركة "MCV".

وقال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى إن هذا التعاون يؤكد الإصرار على تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات فى مصر والعوائد الاقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلى لتصل إلى أكثر من 60%، حيث إن تصميم الأتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجى والداخلى للأتوبيس تم تصميمها وتصنيعها فى مصر من "زجاج / إطارات / كراسى /المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأوتوبيس".



وأعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة "MCV" عن مدى سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظرًا لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرًا فى كلمته إلى أن التعاون بين الجانبين يؤكد أهمية تعاون القطاعين العام والخاص.



كما أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة أن تلك الصناعة تساعد على الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، إذ أن الأتوبيس الكهربائى يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له 70 كم/ساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل فى درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأتوبيس على 49 مقعدا.