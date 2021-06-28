البابا تواضروس يلتقى مدربى 1000 معلم كنسى

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الإثنين، مع المجموعة الأولى من مدربى ١٠٠٠ معلم كنسى، فى الملتقى الخاص بهم، والذى انعقد فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون بـ البحيرة.





وألقى البابا خلال اللقاء، على المدربين الحاضرين المحاضرة الختامية للمؤتمر. جدير بالذكر، أنه فعاليات الملتقى الخاص بـ المعلمين الكنسيين يوم الخميس الماضى وتنتهى فعالياته بعد ظهر غد، حيث حضره 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع البابا لتطوير التعليم الكنسى "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى. وركز المؤتمر على الجانب المعلوماتى الذى يجب أن يتزود به المدرب فى خدمته وتعليمه.

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