غدا .. انقطاع المياه عن 4 مناطق كبرى بالقاهرة لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إنه نظرا لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200 مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءا من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبى حشيش، فإنه سيتم قطع المياه عن مناطق "معسكرات الشرطة بصلاح سالم، ومدينة البعوث، ومنطقة العباسية، ومنطقة الظاهر"، وضعفها عن باب الشعرية، والجمالية.
انقطاع المياه
وأضافت : "قطع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 29-6-2021، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى"، مهيبة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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