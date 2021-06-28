مصر تدين استهداف محطة كهرباء فى سامراء بالعراق

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في مدينة سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة.





وأكدت وزارة الخارجية، فى بيان لها، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة. وأعربت الخارجية عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

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