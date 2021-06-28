وزير النقل : ما نفعله على الدائرى كان يجب أن يحدث منذ 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، فى لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، الانتهاء من تحويل الدائرى إلى 7 حارات فى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن توسعة الدائرى عند كوبرى المنيب إلى 8 حارات تنتهى 30 أغسطس المقبل.
وأوضح أن الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى نهاية العام الجارى، وسيتم تدشين منظومة النقل الذكى لأول مرة فى مصر على الطريق الدائري.
وأكد الوزير، أنه لن يتم السماح بمرور الميكروباص على الطريق الدائرى عند وجود الأتوبيس الذكى، وسيتم إزالة 2000 منزل لتوسعة الطريق الدائرى.
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