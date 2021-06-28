فيديو- متحدث الرئاسة : سد النهضة أمن قومى مصرى .. ويجب الوصول لاتفاق ملزم

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن سد النهضة، أمن قومى مصرى، مؤكدا أن هناك ثباتا بالموقف المصرى للوصول إلى اتفاق عادل وملزم ليحفظ لمصر والسودان حقوقهما التاريخية.





وأوضح راضى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن مساحة مصر صحراء وليس بها أمطار، والمصدر الوحيد للمياه هو النيل، مشيرا إلى أن حصة مصر 55 مليار متر مكعب ونصيب الفرد 500 متر مكعب خلال العام. وتابع، أنه بمقياس الأمم المتحدة تعد مصر فى فقر مائى شديد، وأكثر من نصف سكان مصر يعملون فى الزراعة، و77 مليون مصرى يعيشون على الرقعة الزراعية، مشددا على أن الأمر لا يحتمل إلا وصول مصر لاتفاق ملزم وقانونى.

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