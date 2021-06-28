فيديو .. راضى : مصر لديها فائض كبير من إنتاج الكهرباء ضعف ما يتم استخدامه

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى ، أن من أهم الاتفاقيات كانت فى قطاع الطاقة الخاص بالبترول وربط الكهرباء ما بين مصر والأردن والعراق.

وأوضح، أن مصر لديها فائض كبير من إنتاج الكهرباء يعادل ضعف ما يتم استخدامه فى مصر، ومد أنبوب النفط من العراق إلى الأردن ثم لمصر، وكذلك فى مجال البتروكيمياويات، وكذلك فى قطاع الصناعة والمراكز الصناعية بالدول الثلاثة، وقطاع التشيد والبناء والبنية التحتية.