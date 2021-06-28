جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، إن حجم الطلب على العلاج من الإدمان فى الجهاز الإدارى للدولة فى الآونة الأخيرة تزايد بشكل كبير، حيث بلغ خلال الـ6 أشهر الأخيرة، حوالى 60 ألف طلب.





جاء ذلك، خلال تصريحات لـ برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى. وأشار إلى أنه فى عام 2014 كان هناك 12 مركزا لـ علاج الإدمان، ولكن الآن أصبح لدينا 27 مركزا على مستوى 17 محافظة، لافتا إلى أن هناك 3 مراكز سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة. وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى أنه فى 2014 كانت نسبة التعاطى للمخدرات 10% ولكن الآن نسبة التعاطى 5,9 %، وكذلك فى السابق كانت نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى 8 % ولكن الآن انخفض إلى 2%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام .. التضامن : حجم الطلب على العلاج من الإدمان تزايد خلال آخر 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.