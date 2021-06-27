/637650/برلمان-الإخوان-صفحة-سوداء-فى-تاريخ-مصر-السياسي-يتناولها-كتاب-للنائب-مصطفي-بكري

يتناول كتاب “برلمان الإخوان” للنائب مصطفي بكري ، صفحة سوداء فى تاريخ مصر السياسي، الذي مارسته جماعة الإخوان، في أعقاب انتخاب برلمان يناير 2012، حيث كانت صاحبة الحل والعقد في هذا المجلس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اصدار كتاب النائب مصطفي بكري برلمان الاخوان.

كما أنتخب أحد أعضاء الجماعة الاهاربية المحظورة،ومكتب الارشاد رئيسًا لمجلس النواب فى هذا الوقت .

وقد شهد برلمان الإخوان،وفق الوقائع، التي يوردها النائب مصطفي بكري الكثير من الأزمات، حتى قامت المحكمة الدستورية العليا بحله في يونيو 2012 من نفس العام.

“برلمان الإخوان”.. كتاب سياسي يحفل بالكثير صدر حديثًا (مجلس تصدير الأزمات) للكاتب الصحفي والبرلماني المخضرم، مصطفى بكرى، عن دار المعارف.

تصدير الأزمات

يرصد الكتاب مماراسات جماعةالإخوان الارهابية داخل مجلس النواب بعد أن امتلكت الاغلبية داخل مجلس ٢٠١٢، وكيف تناست شعاراتها، وتراجعت عن ثوابتها المعلنة، وسعت إلى اقصاء الآخرين، ومخالفة كافة القواعد القانونية والدستورية، وكيف أن الجماعة استغلت أغلبيتها فى مجلس الشعب، وسعت الى توظيفها لخدمة أهدافها وأجندتها بعيدا عن المصلحة الوطنية.

مضابط جلسات برلمان 2021

كما يعرض الكتاب قراءة موضوعية لمضابط الجلسات لدور الانعقاد الوحيد لبرلمان الاخوان، إضافة إلى أن الكتاب الصادر فى ٤٧٦ صفحة، يتعرض لأسرار الجلسات التى عقدت فى دور الانعقاد الوحيد، إضافة إلى المشاورات والازمات التى جرت داخل قاعة الجلسات.

التحريض ضد مؤسسات الدولة

ويعرض الكتاب مواقف بعض الأعضاء الذين كانوا يدعون الليبرالية، وكيف تبنوا أفكار الإخوان ومواقفهم وخانوا ليبراليتهم داخل البرلمان، فضلا عن مواقف جماعة الإخوان وحلفائهم، وكيف سعوا إلى توظيف البرلمان لخدمة أهداف الجماعة واقصاء خصومها السياسيين، إضافة إلى الاساءة للقضاء و الشرطة و المؤسسة العسكرية، والتحريض ضدهم.

أكاذيب الأخوان

كما إن أهمية هذا الكتاب الذى صدر فى معرض الكتاب أنه يأتى كاشفا للمواقف والادعاءات والأكاذيب التى ظل الإخوان يرددونها على مدى سنوات طوال، خاصة عندما سيطروا على البرلمان والحكم كشفت هذه الأكاذيب، وظهرت الجماعة بوجهها الحقيقى.

والكتاب يمثل إضافة هامة للمكتبة العربية، حيث يستند إلى وثائق تاريخية لا يستطيع أحد انكارها أو تجاهلها.