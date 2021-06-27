أسقف دشنا يفتتح عيادات السلام الطبية

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، مساء اليوم الأحد، "عيادات السلام الطبية" والتى تضم تخصصات "الأسنان، والرمد، والباطنة، والقلب، والجلدية، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعى".





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