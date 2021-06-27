محافظ بنى سويف يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم اليوم الأحد الموقف التنفيذى لخطة المحافظة، بشأن امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الاحترازية والوقائية التى ينفذها فرع بنى سويف للتأمين الصحى طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وخطة التنسيق بين المنظومة الصحية والجهات المعنية بالمحافظة.





وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، فى بيان للمحافظة اليوم، إنه تم التأكيد على مسئولى مديرية التربية والتعليم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تهوية جيدة باللجان وتطهير قبل وبعد الامتحانات، وتخصيص قاعة منفصلة لحالات الاشتباه وقاعة أخرى للحالات المصابة وتوفير ترمومترات لقياس درجه الحرارة.

ووجه بالتزام التأمين الصحى ببنى سويف بتوفير زائرة صحية وطبيب بمدارس الحضر والإبلاغ الفورى، عن أية حالة اشتباه ومتابعة جاهزية العيادات بكل مدرسة من توفير كافة أدوية الطوارئ والمستلزمات، والتأكيد على صلاحية أجهزة الضغط الموجودة بالعيادات وتم التدريب على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الطلبة خلال فترة الامتحانات والتدريب على إجراءات مكافحة العدوى اللازمة بالعيادات من تطهير الأسطح، واستخدام الواقيات الشخصية وكيفية التخلص الآمن من الواقيات الشخصية والتعامل مع أية حالة اشتباه وإبلاغ مدير تأمين الطلاب للتنسيق لنقل الحالة.

وبالنسبة لمرفق الإسعاف، أكد مدير المرفق أنه سيتم تغطية اللجان موزعة على شكل قطاعات طبقا لخريطة العمل الإسعافى، وتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة وتخصيص أرقام تليفونات للتواصل مع مشرفى قطاع الإسعاف.

ومن المقرر عقد الامتحانات فى 62 لجنة منها 31 لجنة فى مدارس الحضر و31 لجنة فى مدارس الريف بإجمالى 16 ألفا و500 طالب وطالبة.