وزير الأوقاف: زيارة السيسى للعراق تنم عن رؤية عظيمة لقائد حكيم

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن السياسة الخارجية للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صارت محط أنظار وتقدير العالم كله، شأن التقدير العالمى لمنجزات الدولة المصرية فى مختلف المجالات.





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