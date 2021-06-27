صور.. الأزهر يرسل قافلة مساعدات طبية إلى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر -فى بيان اليوم- إن هذه القافلة تأتى امتدادًا للدور التاريخى الذى يقوم به الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وتضامنا مع الأشقاء فى فلسطين وقطاع غزة جراء العدوان الذى تعرض له القطاع.

وكان الأزهر قد أرسل الشهر الماضى أكبر قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، ضمت 150 طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية، دعما للقطاع، تأكيدا على دور الأزهر الدائم فى دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.