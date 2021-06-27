محافظ القليوبية يتابع أعمال التطوير بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة القليوبية، فى بيان اليوم، أن المحافظ استهل الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد على لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، وترميم سور القصر من داخل معهد التعاون الزراعى وأعمال دهان بلدورات على جانبى الطريق، موجها بتشجير الشارع من الجانبين ودهان واجهات المبانى المحيطة بقصر محمد على والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أى مخلفات تشوه المظهر الحضارى وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

كما تفقد المحافظ أعمال ورفع كفاءة مجزر حى غرب شبرا الخيمة والتى ينفذ أعمال تطويرها جهاز تعمير القاهرة الكبرى ،ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وسيتم الانتهاء من تنفيذ اللاندسكيب قريبا، موجها الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

وتفقد أيضا أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى منطى بعرض 10 أمتار بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وتم التنسيق مع المدير التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الانتهاء من نقل كابلات التليفونات مع توفير إمكانية نقل سوق الأحد الذى يتسبب بعرقلة الحركة المرورية، كما وجه بإزالة القمامة مع توفير صناديق القمامة.

وتابع المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحى شرق شبرا الخيمة حيث تفقد القطاعات الثلاثة، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبرى مسطرد وتابع مع مهندسى الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت فى جميع القطاعات وجارى الانتهاء من رصف الإنترلوك على كورنيش ترعة الإسماعيلية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع الانتهاء من تنفيذ التعديلات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تابع أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية بحى غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أى مستجدات وتذليل أى معوقات فى الحال حتى لا تتسبب فى تعطيل الخطة الموضوعة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة فى المشروع القومى لتوسعات الطريق الدائرى.