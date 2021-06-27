نشرة أخبار الزمالك اليوم الأحد:صحيفة برتغالية الزمالك مهدد بدفع مليون يورو.. الفارس الابيض يهدي الوفد الفلسطيني درع النادي..شيك بدون رصيد سر أزمة الكونغولى كاسونجو مع الزمالك

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شهد النادي الزمالك اليوم الأحد27/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة البيضاء سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم استعدادات الفريق لمباراة مصر المقاصة

ويرصد دوت الخليج اخبار الزمالك اليوم:

صحيفة برتغالية الزمالك مهدد بدفع مليون يورو خلال أيام

تعقد المحكمة الرياضة بالإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " جلسة استماع بعد غدا " الثلاثاء " للاستماع لمسئولى نادى ماريتيمو البرتغالى فى القضية المرفوعة ضد الزمالك وحصل النادى البرتغالى على حكم ضد الزمالك بتعويض مالى قدره مليون يورو بسبب تأخره عن دفع القيمة المالية الخاصة بالتعاقد مع محمد ابراهيم لاعبه السابق ولاعب نادى سيراميكا الحالى ، ولكن الزمالك تقدم باستئناف ضد الحكم وأرفق مستندات تعزز موقفه مع طلب الاستئناف

تعليمات فنية وتحفيز من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل لقاء المقاصة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الختامي بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له غدا بالدوري الممتاز، في لقاء الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في المران، مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد، أمام مصر المقاصة في محاولة الحفاظ والمواصلة في صدارة الدوري.

الزمالك يهدي الوفد الفلسطيني درع النادي

قام جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، بإهداء الوفد الفلسطيني المتواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبي، درع النادي ، تقديرا من نادي الزمالك للأشقاء في فلسطين

المدير الفنى للزمالك يمتص غضب محمد عواد

عقد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك جلسة مع محمد عواد حارس الفريق حيث شرح له اسباب استبعاده من قائمة مباراة المقاصة المقرر أقامتها غدا بالجولة رقم 27 من مسابقة الدورى العام على ملعب السويس.

شيك بدون رصيد سر أزمة الكونغولى كاسونجو مع الزمالك

حرص الكونغولى كاسونجو لاعب الزمالك السابق ونادى وبولو سبور التركى على التواصل مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقته التى تدير النادى الأبيض من أجل الحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 400 الف دولار.

ووعد لبيب اللاعب بصرف مستحقاته المالية خلال الفترة المقبلة وحصل اللاعب على شيك بمستحقاته من إدارة الزمالك السابقة تحديدا يوم 15 يناير ولكن أكتشف عدم وجود رصيد بالبنك يغطيه ماليا.