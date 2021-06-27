حفيظ دراجي: الأهلي كبير القارة الأفريقية.. والعاشرة أهلاوية أمام بطل جنوب إفريقيا

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أكد حفيظ دراجي المعلق الجزائري بقناة بين سبورت، أنه يحترم ناديي الأهلي والزمالك وأي شخص يتشرف بتشجيع هذه الفرق الكبيرة في القارة الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج تصريحاته:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن":"النادي الأهلي من الأندية الكبرى في القارة الأفريقية ويكون مشرفنا في المحافل العالمية، وهو نادي القرن الأفريقي ويستحق الثناء أثناء التعليق على بماريات الفريق دائما".

وواصل:"عندما ذهبت لزيارة النادي الأهلي وتقربت من الفريق والمسئولين، شاهدت لماذا هذا الفريق هو الأكبر في القارة الأفريقية، فهو مشرف دائما للقارة في المحافل والبطولات الكبرى، وكل شئ داخل النادي الأهلي يكون على ما يرام".

وأردف:"ومع كل هذا أحترم نادي الزمالك جيدا، والأهلي يقترب من البطولة العاشرة، لأنني شاهدت كايزر تشيفس بطل جنوب إفريقيا ولا يقدم مستويات جيدة في الدوري هناك".

واختتم:"على الورق الأهلي الأقرب للفوز بالبطولات وخبرات لاعبية تؤهلة للقب العاشر وأتمنى التوفيق لهم في المباراة النهائية".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمس أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى النادي الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثاني في مرمى الترجي التونسي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء التي تحصل عليها المارد الأحمر بعد عركلة واضحة من مدافع الفريق التونسي على طاهر محمد طاهر.