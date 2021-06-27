فيديو.. وزير النقل: زمن الطبطبة انتهى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يحرص على إجراء الجولات بشكل مفاجئ لرؤية الأوضاع على طبيعتها، مضيفًا: "شوفت كل الناس بتدخل محطات القطارات من غير تذاكر، كأنه سبيل، وأخدت قرارات عشان إحنا انتقلنا من مرحلة الطبطبة والترغيب إلى مرحلة اللى هايشتغل ويحافظ على أموال السكة الحديد على راسى من فوق واللى مش عايز مش هاسيبه".





وأضاف الوزير، خلال جولة له فى قلب الصعيد، ونقلتها فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه اتخذ قرارات صعبة وقد تكون قاسية، ولكن لا يوجد حل إلا التعامل بحزم ولفت إلى أنه تم زيادة شبابيك التذاكر بمحطات القطارات لحصول المواطنين على التذاكر، مضيفًا: "زى ما وعدنا الرئيس مش هانقعد ناخد قروض من الناس وفى الآخر نحمل الدولة هذه القروض، أنا مسؤول أقدم للراكب خدمة متميزة ونظيفة وأمنة وسليمة 24 قيراط، ويجب أن يدفع الراكب حق الدولة".

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