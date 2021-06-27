/637637/المصرى-يؤيد-قرار-إتحاد-الكرة-بشأن-البطولات-القارية--ويستعد-للبنك-الاهلى

قال محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن ناديه يؤيد تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شئون اتحاد الكرة، بشأن الفرق المتأهلة لتمثيل مصر في بطولتى الأندية الأفريقية الموسم المقبل لانه طبق مبدأ الجدارة الرياضية.

ويرصد دوت الخليج تصريحات أحمد مجاهد:

وكشف مجاهد أن الأهلى والزمالك سوف يشاركان فى بطولة دورى أبطال إفريقيا والمصرى وسموحه بالبطولة الكونفدرالية وطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “ الكاف “ تحديد الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولات الموسم المقبل، قبل نهاية الموسم الحالي، وتم ترشيح الأندية قبل نهاية المهلة التي سيمنحها الكاف.

ويستعد المصرى لمواجهة فريق البنك الاهلى يوم الجمعة المقبلة بالاسبوع رقم ٢٨ من مسابقة الدورى العام وتقع أزمة بالوقت الراهن بين لاعبى المصرى ومجلس الإدارة بسبب الهزيمة الأخيرة للفريق أمام الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين مما دفع الإدارة لتجميد مستحقاتهم لحين العودة لطريق الإنتصارات.

حقق فريق البنك الأهلي الفوز أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز،

وشهد الشوط الأول حماسا وجدية من الفريقين، وأضاع فريق الأمل أكثر من كرة محققة للتهديف،

نجح نادي البنك الأهلي، في إحراز الهدف الأول في شباك نادي طلائع الجيش، عن طريق أحمد علي كامل في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي البنك، بعدما ارتطمت بيد علي الفيل لينجح أحمد علي كامل في إسكانها شباك محمد بسام

البنك الأهلى الشوط الأول تقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه سجلهما أحمد علي وكريم بامبو من ركلتي جزاء، ليرفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 16، ويتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز التاسع. فى الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

الشوط الثاني حصل فريق البنك الأهلي علي ركلة جزاء في الدقيقة 89 واحرز الهدف الثاني اللاعب أحمد علي كامل.

تشكيل البنك الأهلي

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي : محمود الزنفلى في حراسة المرمى، ومحمد دبش، وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت في خط الوسط، وفادى فريد، وأحمد على في الهجوم، بينما محمود سيد، ومحمد فتحى، وأحمد ياسر بسيونى في خط الوس