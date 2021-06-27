سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27 يونيو 2021 وأسعار بورصة الدواجن الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27 يونيو استقرار في بورصة الدواجن بعد التأرجح الذي شهدته أسعار الدواجن الأيام الماضية، وكانت زيادات متتالية ضربت أسعار الدواجن قبل شهرين تقريباً، حيث وصلت أسعار الفراخ إلى 33 جنيه وهو أعلى سعر شهدته أسعار الفراخ خلال العام الجاري، ولكنها سرعان ما تراجعت ثم بدأت في الإرتفاع مرة أخرى وانخفضت من جديد، وسبقها حالة من التأرجح ما بين الإرتفاع في سعر الفراخ والإنخفاض، ولكن هذا أمر طبيعي، لأن الفراخ تخضع إلى بورصة الدواجن، كما أن شأنها كشأن أي سلعة تخضع للعرض والطلب وحالة السوق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27 يونيو 2021

وهناك توقعات بزيادة سعر الفراخ خلال الأيام المقبلة، وهذا ما توقعه رئيس شعبة الدواجن في تصريحات سابقة، حيث أشار الدكتور عبد العزيز السيد أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الفراخ بنسبة كبيرة، وحذر المواطنين من تخزين الدواجن وعدم شرائهم أكثر من احتياجاتهم لعدم تأثر الأسعار.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27 يونيو 2021

استقرت اليوم أسعار الدواجن سواء أكانت الدواجن البيضاء أو الساسو أو الأمهات، لتسجل البيضاء اليوم 27 يونيو سعر 27 للكيلو، و32 جنيه سعر كيلو الساسو اليوم، و23 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأحد.

أما سع الكتكوت الابيض فشهد استقراراً ملحوظاً اليوم الأحد، ليسجل أعلى سعر في الشركات اليوم 27 يونيو 7 جنيه كما في شركة الوطنية، وسجل الكتكوت الأبيض اليوم أقل سعر له في الشركة المصرية الهولندية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقرت اليوم الخميس 24 يونيو 2021 أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات، وكذلك أسعار البيض والكتاكيت، لتأتي أسعار بورصة الدواجن الآن كالتالي.

أسعار الفراخ البيضاء: 27 جنيه.

الساسو: 32 جنيه والتنفيذ 31 جنيه.

الفراخ أمهات بيضاء: 23 جنيه.

الكتكوت الابيض أعلى سعر 7.5 جنيه في شركة الوطنية.

الكتكوت الابيض أقل سعر شركات 3 جنيه في منير السقا.

البيض الأبيض: 39.5 سعر الكرتونة في البورصة.

البيض الأحمر: 43.5 جنيه.

البيض البلدي: 46 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين تأرجح في أسعارها ما بين 27 و28 جنيه سعر الكيلو اليوم، أما الفراخ الساسو فاستقرت عند 32 جنيه، والأمهات البيضاء سجلت 23 للكيلو، أما سعر كرتونة البيض الأحمر فاستقرت عند 42 جنيه، والبيض البلدي 45 جنيه والبيض الأبيض 39.5 جنيه للكرتونة اليوم.

سعر الفراخ اليوم الأحد 20 يونيو

ارتفعت اليوم الأحد 20 يونيو أسعار الفراخ وأسعار الكتاكيت في عدد من الشركات، لتسجل أسعار اليوم كما يأتي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم ارتفعت إلى 28 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الساسو ارتفعت اليوم إلى 32 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم سجلت 23 جنيه.

سعر الكتاكيت البيضاء فارتفعت إلى 6.25 جنيه في الوادي.

وارتفعت في القاهرة للدوان إلى 5.5 جنيه.

وارتفعت في بورصة منير السقا إلى 4 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 19 يونيو وأسعار الكتكوت الابيض

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 19 يونيو عند 27 جنيه سعر الكيلو، كما استقرت الفراخ الساسو عند 32 جنيه، وقد يقل سعر التنفيذ جنيهاً عن هذه الأسعار، وهذا بالنسبة إلى أسعار المزارع، أما أسعار المحلات فقد يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بها إلى 30 جنيه أو أكثر، بعد احتساب أسعار النقل والتكلفة من عمالة وغيرها.

أما الكتاكيت البيضاء شركات فسجلت اليوم السبت 6 جنيه في شركتي الوادي والعناني و4.5 جنيه في شركة اقاهرة للدواجن، و6.5 في شركتي أمات والكيان، و4.5 في المراعي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقرت اليوم الخميس 17 يونيو أسعار الفراخ البيضاء والساسة وأسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: أعلى سعر اليوم 27 جنيه، والتنفيذ 26 جنيه.

الفراخ الساسو: أعلى سعر اليوم 33 جنيه والتنفيذ 31 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركات: أعلى سعر 7 جنيه، وأقل سعر 3.5 جنيه.

الكتكوت الساسو: أعلى سعر اليوم 3.7 جنيه، وأقل سعر 3,5 جنيه.

الكتكوت الابيض قطعان: أعلى سعر 3 جنيه، وأقل سعر 2.75 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تأرحج ما بين 27 و28 جنيه للكيلو، كما تأرجحت الفراخ الساسو ما بين 32 و33 جنيه، واستقرت الفراخ الأمهات عند 21 جنيه سعر الكيلو اليوم الإثنين 14 يونيو الجاري.

أما أسعار الكتاكيت فجاءت كالتالي:

الحرمين: 7 جنيه.

الوطنية: 8 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

العناني: 7.75 جنيه.

السقا: 4 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 13 يونيو

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الأحد 13 يونيو على نفس أسعار أمس، فسجلت 27 للأبيض و32 للساسو و21 للأمهات، لكن انخفضت اليوم الأحد أسعار الكتاكيت البيضاء لتسجل 8.5 في العناني والوادي، و9.25 في القاهرة للدواجن، و7 جنيه في الإسكندرية، و10.25 في شركة الوطنية، و5.75 جنيه في المراعي.

أسعار الفراخ اليوم السبت 12 يونيو

انخفضت اليوم السبت 12 يونيو الجاري سعر الفراخ البيضاء والساسو بمقدار جنيه في الكيلو لتسجل 27 جنيه اليوم للأبيض و32 جنيه للساسو و21 جنيه للفراخ الأمهات، كما ارتفعت اسعار البيض لتسجل الآن 39 جنيه سعر كرتونة البيض الأبيض، وكرتونة البيض الأحمر سجلت اليوم 32 جنيه، أما البيض البلدي فسجل اليوم 45.5 سعر الكرتونة اليوم، وذلك وفق أسعار البورصة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11 يونيو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11 يونيو تراجع في بورصة الدواجن، لتسجل الآن 27 جنيه سعر الكيلو، مقارنةً بـ28 جنيه أمس الخمس، وسجلت الساسو اليوم الجمعة 33 جنيه للكيلو، والأمهات 22 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10 يونيو

ارتفعت اليوم الأربعاء 9 يونيو أسعار الفراخ البيضاء، لتسجل الآن 28 جنيه، وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم، أما أسعار الفراخ الساسو فسجلت 33 جنيه، وسجلت الفراخ الأمهات ارتفاعا اليوم لتسجل 22 جنيه مقارنةً بـ20 جنيه أمس، أما أسعار الكتاكيت فاستقرت على نفس أسعار الأمس.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 8 يونيو

شهدت أسعار الفراخ اليوم بأنواعها المختلفة بيضاء كانت أو ساسو أو أمهات استقراراً في الأسعار وفق بورصة الدواجن الرئيسية الثلاثاء 8 يونيو، وجاءت الأسعار الآن في البورصة كالتالي:

سعر الفراخ البيضه: 27 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو: 33 جنيه.

سعر كيلو الأمهات اليوم: 20 جنيه.

أما أسعار المكتاكيت البيضاء فارتفعت في بعض الشركات، اليوم 8 يونيو لتسجل 10.25 في شركة الوطنية، وهو أعلى سعر اليوم، و9.5 في العناني، و8.5 في الوادي، و7.5 في الإسكندرية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 7 يونيو

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 7 يونيو الجاري، ولم يحدث أي تغيرات جديدة في أسعار الدواجن اليوم بالرغم من الإرتفاع الذي شهدته أسعار الكتاكيت البيضاء، وجاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار الفراخ وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 7 يونيو: 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 7 يونيو شركة الوطنية 9.9 جنيه.

سعر الكتكوت شركة العناني 9.5 جنيه.

شركة المراعي: 7 جنيه.

شركة رواد النيل: 6.25 جنييه.

شركة الوادي: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9.25 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 6 يونيو

استقرت سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 6 يونيو، وارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض في بعض الشركات، وذلك وفق الأسعار التالية.

أولاً: سعر الفراخ

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 27 جنيه للكيلو 33 جنيه 20 جنيه

ثانياً: سعر الكتكوت الأبيض الأحد 6 يونيو

الشركة الوطنية العناني المراعي رواد النيل القاهرة الوادي الإسكندرية سعر الكتكوت اليوم 9.75 جنيه 9.5 جنيه 7 جنيه 6.5 جنيه 9 جنيه 8.5 جنيه 7.5 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم 5 يونيو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في بورصة الدواجن، لتسجل اليوم السبت 5 يونيو الجاري سعر 27 جنيه للكيلو، و33 جنيه للساسو و20 جنيه لكيلو الفراخ الأمهات.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 5 يونيو فجاء وفق الآتي:

العناني: 9.5 جنيه.

الإسكندرية للدواجن: 7 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

الوطنية: 9.75 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم وأسعار الكتاكيت

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 3 يونيو عند 27 جنيه للكيلو، مع وجود أسعار 28 جنيه في السوق وفق بورصة منير السقا ورئيس رابطة مربي الدواجن، كما سجلت الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه، والفراخ الأمهات 20 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم 3 يونيو فجاءت كالتالي:

العناني: 9.5 جنيه.

السقا: 5.25 جنيه.

القاهرة: 9 جنيه.

الوطنية: 9.5 جنيه.

رواد النيل 6.26 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 2 يونيو

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 2 يونيو سعر 33 جنيه كمتوسط أسعار الكيلو اليوم، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم فسجل 27 جنيه بزيادة جنيهاً واحداً عن أسعار الأمس، بينما سجل كيلو الفراخ أمهات سعر 20 جنيه.

أما أسعار الكتاكيت اليوم 2 يونيو فاستقرت تقريباً على نفس أسعار أمس، لتسجل اليوم الأربعاء 7 جنيه في شركة الإسكندرية، و7.5 في سيد زكريا، و9.3 في الوطنية، و9.25 في العناني، و8.5 في شركتي الوادي والقاهرة للدواجن.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 1 يونيو

أما سعر الكتكوت الابيض الثلاثاء 1 يومنيو فسجل 9.3 في شركة الوطنية، و8.5 جنيه في الوادي والقاهرة، و6.8 في شركة المراعي، و9.25 جنيه في العناني، و5.25 جنيه في شركة السقا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 31 مايو

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 31 مايو 26 جنيه، والفراخ الأمهات سجلت الكيلو بها 20 جنيه، و33 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو.

أما سعر الكتكوت الابيض فسجل 9.25 جنيه في العناني، والوادي 8.25 جنيه، والقاهرة 8.5 جنيه، والوطنية 9.3 جنيه، والسق 5.25 جنيه، والمراعي 6.75 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم وأسعار الكتاكيت

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 30 مايو استقرار في أسعارها، بالرغم من وجود ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد، وجاءت أسعار الفراخ اليوم وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء 30 مايو: 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو الأحد: من 33 إلى 35 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات: 20 جنيه.

أما الكتكوت الأبيض فارتفع سعره اليوم ليصل إلى 9.5 جنيه كما في شركة العناني، وهو أعلى سعر في السوق الآن، أما أقل سعر اليوم الأحد 30 مايو فهو 6 جنيه كما في شركتي الخرصاوي ورواد النيل.

سعر الفراخ البيضاء اليوم وأسعار الكتاكيت “السبت 29 مايو”

استقرت اليوم السبت 29 مايو أسعار الفراخ البيضاء والساسو على نفس أسعار أمس الجمعة ليسجل سعر الكيلو اليوم في بورصة الدواجن 27 جنيه، بينما سجل سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه، وتراوحت الساسو ما بين 33 و35 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 29 مايو فسجلت في الوطنية والعناني 8.5 جنيه، وفي المراعي 6.25 جنيه، وفي الوادي 7.5 جنيه، وفي العناني 8.5 جنيه، و7 جنيه عند سيد زكريا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 مايو

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 مايو عند 27 جنيه للكيلو، بينما تأرجحت أسعار الفراخ الساسو ما بين 33 و35 جنيه، وحول سعر الكتكوت الابيض الجمعة فسجل في العناني: 8.5 جنيه، وفي الوادي: 7.5 جنيه، وفي القاهرة للدواجن: 7.75 جنيه، وفي المراعي: 6.25 جنيه، وفي الوطنية: 8.5 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 27 مايو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 27 مايو الجاري 2021 سعر 27 جنيه للكيلو، بينما سجلت الفراخ الساسو متوسط سعر 33 جنيه للكيلو، أما سعر الفراخ الأمهات فسجلت اليوم 18 جنيه.

كما شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم 27 مايو ارتفاعاً ببعض الشركات ليسجل الآن في العناني والوطنية سعر 8.5 جنيه والوادي سجل الكتكوت الابيض بها 7 جنيه، أما القاهرة للدواجن فسجل الكتكوت بها 7.25 جنيه.

سعر الفراخ اليوم والكتكوت الابيض

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 26 مايو انخفاضاً جديداً في سعر الكيلو لتسجل الآن في البورصة 27 جنيه للكيلو، وتأرجحت الساسو ما بين 33 جنيه و35 جنيه، فيما سجل سعر الفراخ الأمهات اليوم 18 جنيه.

وجول سعر الكتاكيت البيضاء الأربعاء 26 مايو، فارتفعت قليلاً في عدد من الشركات، لتسجل 8.5 في شركتي العناني والوطنية، و6 جنيه في المراعي، و7 جنيه في القاهرة للدواجن، و6.75 في الوادي وسيد زكريا.

سعر الكتاكيت البيضاء والفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 24 مايو لتسجل 28 جنيه سعر الكيلو، والساسو 32 جنيه والأمهات 17 جنيه، وذلك وفق أسعار بورصة الدواجن الآن.

أما أسعار الكتاكيت فارتفعت اليوم الإثنين 24 مايو في العديد من الشركات لتسجل 8 في العناني، و8.5 جنيه في الوطنية، و5 جنيه في المراعي، و6 جنيه في سيد زكريا، و6.5 في الوادي، و6.75 جنيه في القاهرة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 23 مايو وأسعار الكتاكيت

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم 23 مايو وفق ما يلي.

الشركة سعر الفراخ البضاء سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 30 جنيه 32 جنيه منير السقا 29 جنيه 35 جنيه محمد عادل 29 جنيه 32 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه — الشحات شرارة العوامي 29 جنيه 32 جنيه

أما أسعار الكتكوت الأبيض فجاءت وفق الأسعار التالية.

د سيد زكريا: 6 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

أمات: 6 جنيه

رواد النيل: 5 جنيه.

الوادي: 6.25 جنيه.

الكيان: 5.8 جنيه

الفيروز: 6.5 جنيه.

منير السقا: 4 جنيه.

البنا: 5 جنيه.

القاهرة:6.25.

الوطنية: 8 جنيه.

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 22 مايو استقرار على نفس أسعار أمس وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 22 مايو سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات متوسط 29 جنيه متوسط 32 جنيه 16 جنيه

أما اسعار الكتكوت الابيض اليوم السبت 22 مايو فاستقرت الآن بعد الزيادة الطفيفة التي ضربت الأسعار الأيام الماضية، وذلك وفق ما يلي.

الشركة العناني الوطنية المراعي القاهرة الوادي السقا سعر الكتكوت اليوم 7.25 جنيه 7.25 جنيه 4.75 جنيه 5.5 جنيه 6 جنيه 3.5 جنيه

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سعر الفراخ اليوم والكتاكيت البيضاء

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الخميس 20 مايو ارتفاعاً جديداً بمقدار جنيه في الكيلو، وذلك مقارنةً بأسعار الفراخ أمس الأربعاء، وجاءت أسعار الفراخ اليوم وفق الآتي.

سعر الفراخ البيضه 20 مايو 2021: 30 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 20 مايو 2021: 32 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم 20 مايو 2021: 18 جنيه.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم 20 مايو فجاءت كالآتي

الشركة منير السقا رواد النيل العناني المراعي د سيد زكريا الوادي القاهرة الوطنية سعر الكتكوت اليوم 3.5 جنيه 4.5 جنيه 7.75 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 5.25 جنيه 5.5 جنيه 6.75 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم 19 مايو

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 19 مايو تزامناً مع وجود تحركات في أسعار الكتاكيت البيضاء وغيرها، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضه 29 جنيه سعر الفراخ الساسو 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات 18 جنيه

أولاً.. سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأربعاء 19 مايو

الشركة رئيس رابطة مربي الدواجن منير السقا المنصورة للدواجن محمد عادل أحمد عامر سعر الفراخ البيضاء 29 جنيه 29 جنيه 29 جنيه 29 جنيه 29 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 31 جنيه 30 جنيه — 30 جنيه —

ثانياً.. سعر الكتكوت الابيض اليوم 19 مايو

الشركة سعر الكتكوت الآن العناني 7.25 جنيه القاهرة 5.5 جنيه الوادي 5.25 جنيه المراعي 4.75 جنيه الوطنية 6.75 حنيه رواد النيل 4.5 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم 18 مايو

شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 مايو انخفاضاً جديداً مقارنة بأسعار الأمس، وجاءت الأسعار كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 مايو 28 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 18 مايو 31 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 18 مايو 18 جنيه

أما أسعار الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 18 مايو فشهدت ارتفاعاً في بعض الشركات، وذلك وفق ما يلي.

الشركة العناني الوادي المراعي رواد النيل القاهرة سيد زكريا سعر الكتكوت 7 جنيه 5.25 جنيه 4 جنيه 4.5 جنيه 5.25 جنيه 6 جنيه

سعر الفراخ البيضا اليوم 17 مايو

انخفضت اليوم الإثنين 17 مايو أسعار الفراخ البيضاء بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن صعدت إلى 31 جنيه، وبلغت قيمة الإنخفاض في سعر الفراخ البيضاء اليوم نحو جنيهان في الكيلو، لتسجل الفراخ البيضاء 29 جنيه مقارنة بـ31 أمس، بينما سجلت الفراخ الساسو 31 جنيه سعر الكيلو اليوم الإثنين، والفراخ الأمهات 18 جنيه.

كما بدأت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 17 مايو في الإرتفاع من جديد، لتسجل الآن 4.5 في المصرية الهولندية مقارنةً بـ 2.5 أمس، بينما سجلت في العناني 7 جنيه وفي الوادي 5 جنيه، و3.5 في منير السقا.

سعر الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الأحد السادس عشر من مايو 2021، لتسجل البيضاء 31 جنيه سعر الكيلو اليوم، والساسو تأرجحت مابين 31 و32 جنيه، بينما سجلت الأمهات 16 جنيه، كما تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم ما بين 2.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم بالمصرية الهولندية، و7.5 في العناني وهو أعلى سعر اليوم الأحد 16 مايو.

سعر الفراخ اليوم السبت 15 مايو

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 15 مايو 2021 استقرار على نفس أسعار أمس الجمعة لتسجل البيضاء الآن في بورصة الدواجن 31 جنيه، والفراخ الساسو 32 جنيه، وسعر كيلو الأمهات اليوم 16 جنيه، كما استقرت أيضاً أسعار الكتاكيت على ما هي عليه يوم الجمعة، مع عدم وجود أي تغيرات في الأسعار.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 مايو 2021

استقرت سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 مايو عند سعر 31 جنيه للكيلو، كما استقرت أسعار الفراخ الساسو عند 32 جنيه، والأمهات سجلت الجمعة 16 جنيه لسعر الكيلو.

كما سجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم استقراراً هو الأخر بعد التحركات الجديدة في الأسعار، ليسجل الكتكوت 7.5 جنيه في شركة العناني، و3 جنيه عند منير السقا، و2.5 بالمصرية الهولندية، و4.5 جنيه في الإسكندرية والقاهرة للدواجن، و5 بالوادي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 13 مايو أول يوم لعيد الفطر

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 13 مايو أول يوم لعيد الفطر، حيث ارتفعت الفراخ البيضاء والساسو بشكل كبير مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وجاء سعر الفراخ اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء الخميس 31 جنيه سعر الفراخ الساسو الخميس ما بين 31 و32 جنيه سعر الفراخ الأمهات الخميس 16 جنيه

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فسجل ارتفاعاً هو الآخر منذ أمس في عدد من الشركات المنتجة للكتاكيت وذلك وفق ما يلي.

العناني السقا المراعي الوطنية الإسكندرية رواد النيل 7.5 جنيه 3 جنيه 4 جنيه 6 جنيه 4.5 3.5 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 12 مايو

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 مايو الجاري بمقدار جنيه في سعر كيلو الفراخ البيضاء والساسو، أما أسعار الفراخ الأمهات فاستقرت على نفس أسعار الأيام الماضية، وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء الأربعاء: 31 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم: تأرجحت ما بين 31 و32 جنيه

سعر الفراخ الأمهات: 16 جنيه.

كما ارتفع سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء آخر أيام رمضان في العيد من الشركات، وذلك عقب موجة من انخفاض الأسعار التي ضربت أسعار الكتاكيت الأيام الماضية.

سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء شركة العناني: 7.5 جنيه.

الوادي: 5 جنيه.

السقا: 3 جنيه.

الفيروز: 5.5 جنيه.

مكة المكرمة: 6 جنيه.

الوطنية: 6 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 11 مايو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 11 مايو استقرار في الأسعار، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي ضربت الأسعار اليومين الماضيين، لتسجل الفراخ الآن في المزارع 30 جنيه للفراخ البيضاء، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء 30 جنيه سعر الفراخ الساسو 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات 16 جنيه

أما سعر الكتاكيت البيضاء فاستقرت هي الأخرى على نفس أسعار الأمس، ليسجل الكتكوت الابيض في بورصة منير السقا 2 جنيه،وفي شركة العناني والوطنية 6 جنييه، وفي شركة رواد النيل 3.5 جنيه، و4 جنيه في المراعي، و3 جنيه في المصرية الهولندية، و4.5 في شركة الإسكندرية.

سعر الفراخ والكتاكيت اليوم 10 مايو

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 10 مايو زيادة جديدة وفق أسعار بورصة الدواجن الآن، حيث سجلت الدواجن البيضاء زيادة جنيه عن أسعار الأمس، وجاءت الأسعار الآن كما يلي:

سعر الفراخ البيضا سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 30 جنيه 31 جنيه 16 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم 10 مايو فشهد هو الآخر تغيرات جديدة وتحركات بالزيادة في بعض الشركات وانخفاض في شركات أخرى، وذلك وفق الأسعار التالية.

الشركة السقا رواد النيل الإسكندرية الوادي القاهرة المصرية الهولندية سعر الكتكوت اليوم الإثنن 10 مايو 2 جنيه 3.5 جنيه 4.5 جنيه 4.75 جنيه 4.5 جنيه 3 جنيه

سعر الفراخ البيضاء الأحد 9 مايو

سجلت أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 مايو 29 سعر كيلو الفراخ البيضاء، كما سجلت الفراخ الساسو 31 جنيه، والفراخ الأمهات سجلت 16 جنيه اليوم، أما أسعار الكتكوت الأبيض فسجلت اليوم الأحد ما بين 2 جنيه كما في بورصة منير السقا إلى 6 جنيه في شركتي الوطنية والعناني، وسجل الكتكوت الأبيض في شركة الإسكندرية 5.5 جنيه وسجل 3 جنيه في المصرية الهولندية.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدي والفيومي والبط وغيرها اليوم الأحد 9 مايو فجاءت كالتالي:

نوع الكتكوت الأبيض الساسو الفيومي الهجين البلدي بط مولر بط مسكوفي سمان عمر أسبوعين سعر اليوم 2 جنيه 1.75 جنيه 1.75 جنيه 1.75 جنيه 1.75 جنيه 6 جنيه 7 جنيه 2.75 جنيه

أسعار الفراخ السبت 8 مايو

شهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعاً عن أسعار الأمس بمقدار جنيه في الكيلو، لتسجل اليوم اسبت 8 مايو 29 جنيه سعر الكيلو.

سعر الفراخ البيضا 29 جنيه سعر الفراخ الساسو 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات 16 جنيه

أما سعر الكتكوت الابيض فاستقر على التراجع الأخير ليسجل 2 جنيه كما في بورصة منير السقا، وجاءت أسعار السبت 8 مايو كالتالي:

الشركة منير السقا رواد النيل الوطنية المصرية الهولندية العناني الإسكندرية سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 8 مايو 2 جنيه 3.5 جنيه 6 جنيه 3 جنيه 6 جنيه 5.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مايو

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 مايو والساسو وكذلك الفراخ الأمهات على نفس أسعار أمس الخميس.

سعر الفراخ البيضاء الجمعة: 28 جنيه.

سعر الفراخ الساسو الجمعة: 30 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات الجمعة: 16 جنيه.

كما استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 7 مايو هي الأخرى على نفس أسعار أمس الخميس.

القاهرة: 4.25 جنيه.

الوادي: 4.5 جنيه.

السقا: 2 جنيه.

العناني: 6 جنيه.

الإسكندرية: 5.5 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

المصرية الهولندية: 3 جنيه.

سعر الفراخ والكتاكيت اليوم الخميس 6 مايو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراجع بمقدار جنيه واحد عن أسعار أمس الأربعاء، لتسجل اليوم 28 جنيه فقط مقارنةً بـ29 جنيه بالأمس أما أسعار الفراخ الساسو فثابتة عند 30 جنيه للكيلو، والفراخ الأمهات سجلت اليوم 16 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 6 مايو فجاءت وفق ما يلي:

الشركة المراعي المصرية الهولندية السقا العناني الوادي الإسكندرية سعر الكتكوت اليوم 4 جنيه 3جنيه 2 ججنيه 6 جنيه 4.5 جنيه 5.5 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5 مايو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5 مايو زيادة كبيرة ومفاجئة مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الكيلو الأبيض بمقدار 2 جنيه دفعة واحدة، وجاءت الأسعار الآن كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء سعرالفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 29 جنيه 30 جنيه 16جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 5 مايو فشهد تراجعاً كبيراً في الشركاتـ ليسجل الآن في منير السقا 2 جنيه فقط، و6 جنيه في شركة العناني، بانخفاض جنيهاً عن أسعار الأمس، و4.25 في شركة القاهرة للدواجن، و4.5 جنيه في شركة الوادي، و4 جنيه في رواد النيل، و3 جنيه في المصرية الهولندية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 4 مايو تراجع جنيهاً في سعر الكيلو مقارنة بأسعار الأمس، وزيادة جنيهاً عن أسعار أول أمس، وهذا هو شأن أسعار الدواجن، حيث تشهد تغيرات في الأسعار بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وجاءت أسعار اليوم كالتالي.

الفراخ البيضاء اليوم 4 مايو الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 27 جنيه 30 جنيه 16 جنيه

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 4 مايو فسجل 2.75 في منير السقا، و4 جنيه في المراعي، و6 جنيه في الوطنية و7 جنيه في العناني.

سعر الفراخ البيضاء اليوم وأسعار الكتاكيت

في زيادة مفاجئة ضربت سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 1 مايو، وبلغت هذه الزيادة جنيهان في الكيلو، لتسجل 28 جنيه مقارنةً بـ26 فقط أمس الجمعة، وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم والساسو وفق ما يلي.

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة مربي الدواجن 28 جنيه 34 جنيه منير السقا 28 جنيه 30 جنيه المنصورة للدواجن 28 جنيه 30 جنيه محمد عادل 28 جنيه 31 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فاستمر في التراجع ليسجل 2 و3 جنيه فقط في عدد من الشركات والتي كان يصل فيها سعر الكتكوت لأكثر من 10 جنيه.

الشركة السقا القاهرة للدواجن الفيروز المراعي البنا المصرية الهولندية سعر الكتكوت 2 جنيه 4.5 جنيه 4.5 جنيه 4 جنيه 5 جنيه 3 جنيه

سعر الفراخ اليوم الجمعة 30 أبريل والكتاكيت في بورصة الدواجن

شهدت سعر الفراخ البيضاء تراجعاً جديداً بعد ثلاثة أيام من ثبات أسعارها على 27 جنيه، وتراجعت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 30 أبريل نحو جنيهاً في الكيلو الواحد، لتسجل اليوم 26 جنيه.

سعر الفراخ البيضه اليوم الجمعة الفراخ الساسو الأمهات 26 جنيه 30 جنيه 17 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 30 أبريل فجاء وفق ما يلي:

الشركة المراعي القاهرة السقا العناني الوادي الفيروز سعر الكتكوت اليوم الجمعة 3.5 جنيه 3.75 جنيه 2 جنيه 6 جنيه 5 جنيه 4 جنيه

سعر الكتكوت اليوم 29 أبريل

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس استقراراً على نفس أسعار أمس الأربعاء، لتسجل الفراخ البيضاء 27 جنيه والساسو 31 جنيه، والأمهات 18 جنيه.

أما سعر الكتكوت اليوم الخميس فسجل في شركة العناني 7 جنيه، و5 جنيه في الوادين و4.5 في القاهرة للدواجن، و3.5 في المراعي و2.5 جنيه في السقا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 28 أبريل والكتكوت الأبيض

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل استقراراً ملحوظاً في أسعار الدواجن بشكل عام، لتسجل الفراخ البيضاء 27 جنيه وهي نفس أسعار الأمس، والفراخ الساسو استقرت أيضاً عند 31 جنيه متوسط أسعار اليوم.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء فشهدت تراجعاص جديداً في عدد من الشركات لتسجل 7 جنيه في العناني مقارنةً بـ8 جنيه بالأمس، وتراجع في شركة الوادي إلى 5 جنيه ووصل سعره اليوم في الوطنية إلى 6 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 أبريل

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 27 أبريل استقراراً حذراً على نفس أسعار أمس، مع توقعات بارتفاعها مجدداً خلال الأيام المقبلة ومع الأيام الأخيرة من رمضان، وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء 27 أبريل سعر الفراخ الساسو 27 أبريل سعر الفراخ الأمهات 27 أبريل الثلاثاء 27 جنيه متوسط أسعار اليوم 31 جنيه متوسط الأسعار 18 جنيه بانخفاض جديد عن أسعار أمس

أما أسعار الكتاكيت اليوم فشهدت تراجعاً ه الأخرى في العديد من الشركات، وسجلت اليوم 27 أبريل 2021، بعد تراجعه 5.5 جنيه في الوادي والفيروز، ونيوهوب 7 جنيه، والوطنية 6.75، والسقا 3.25 جنيه.

أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء اليوم 26 أبريل

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 26 أبريل 2021 تراجعاً جديداً بالنسبة للأبيض والفراخ الأمهات، حيث سجل سعر كيلو الأمهات اليوم 19 جنيه مقارنةً بـ21 بالأمس.

نوع الفراخ سعر اليوم في بورصة الدواجن الفراخ البيضاء متوسط 27 جنيه الفراخ الساسو متوسط 31 جنيه الفراخ الأمهات 19 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 26 أبريل فجاء كالتالي:

السقا: 3 جنيه

القاهرة: 5.5 جنيه.

الوادي: 6.5 جنيه

المراعي: 5 جنيه.

العناني: 8 جنيه.

رواد النيل: 4.75 جنيه.

كما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 26 أبريل في بورصة منير السقا وفق الأسعار التالية:

نوع الكتكوت سعر اليوم في بورصة الدواجن أبيض 3 جنيه ساسو 1.75 جنيه بلدي 1.5 جنيه فيوم 1.5 جنيه هجين 1.5 جنيه بط مولر 7 جنيه بط مسكوفي 9 جنيه سمان عمر أسبوعين 3 جنيه

سعر الفراخ اليوم الأحد 25 أبريل

شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 أبريل تراجعاً جديداً لتسجل 28 جنيه في أغلب البورصات والشركات العاملة بالسوق، لتسجل 28 جنيه اليوم في 90% من الشركات، وهذه هي متوسط أسعار الفراخ البيضا، أما الفراخ الساسو اليوم فسجلت متوسط 31 جنيه.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 25 أبريل فجاء وفق الأسعار التالية.

الشركة العناني القاهرة للدواجن السقا الوطنية أمات الكيان المراعي سعر الكتكوت الابيض اليوم 8.5 جنيه 5.5 جنيه 3.5 جنيه 8 جنيه 7 جنيه 6 جنيه 5 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 24 أبريل وأسعار الكتاكيت

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة مربي الدواجن 30 جنيه 33 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 32 جنيه منير السقا 29 جنيه 32 جنيه محمد عادل 29 جنيه 31 جنيه بورصة جنوب الصعيد 28.5 جنيه 5 جنيه3

أما سعر الكتكوت الابيض فجاء وفق التالي

الشركة الوادي القاهرة السقا المراعي الفيروز الوطنية سعر الكتكوت اليوم 6.75 جنيه 6.25 جنيه 3 جنيه 4.5 جنيه 5.5 8.5 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 23 أبريل وسعر الكتكوت الابيض

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 23 أبريل استقراراً حذراً بعد أيام من التأرجح الكبير في الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث ارتفعت الأسعار مطلع رمضان نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على الدواجن خوفاً من ارتفاع أسعارها، وجاء أسعار الدواجن البيضاء والساسو اليوم وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضه اليوم الجمعة سعر الفراخ الساسو اليوم الجمعه سعر الفراخ الأمهات اليوم الجمعة 29 جنيه متوسط الأسعار 32 جنيه متوسط الأسعار 21 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 23 أبريل فشهد انخفاضاً كبيراً كما في بورصة منير السقا والتي سجل فيها الكتكوت الابيض 3 جنيه وفي شلركة المراعي 4.5 جنيه وهذه أقل أسعار بالسوق، أما شركة العناني فسجل الكتكوت 8.5 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 6.25 بارتفاع 25 قرش عن الأمس، وفي الوادي 6.75 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء الخميس 22 أبريل 2021

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 22 أبريل زيادة جديدة مقارنةً بأسعار أمس الأربعاء، وذلك بعد تأرجح كبير في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة مربي الدواجن 30 جنيه 34 جنيه منير السقا 29 جنيه 32 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 32 جنيه محمد عادل 29 جنيه 33 جنيه

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فسجل تراجعاً جديداً في بعض الشركات مثل القاهرة للدواجن ومنير السقا والتي سجل فيها سعر الكتكوت اليوم إلى 3 جنيه فقط، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس الثاني والعشرين من أبريل الجاري 2021 وفق ما يلي:

الشركة سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 22 أبريل شركة منير السقا 3 جنيه وهو أقل سعر للكتوت اليوم العناني 8.5 جنيه القاهرة للدواجن 6 جنيه الوادي 6.75 جنيه نيوهوب إيجيبت 8 جنيه أمات 8 جنيه الكيان 6 جنيه المراعي 4.5 جنيه مكة المكرمة 6 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء بداية الأسبوع الجاري

استمرت سعر الفراخ البيضاء اليوم في التراجع من جديد لتصل اليوم السبت 17 أبريل في بعض الشركات إلى 27 جنيه مقارنةً بـ33 جنيه قبل أيام قليلة، وجاءت أسعار الدواجن اليوم “فراخ بيضاء وساسو” وفق الأسعار التالي:

محمد عادل 27 فراخ بيضاء و34 جنيه فراخ ساسو.

منير السقا: 28 جنيه أبيض، و26 ساسو.

المنصورة للدواجن: 36 جنيه للفراخ الساسو و28 جنيه سعر كيلو الساسو.

أحمد عامر: 27 جنيه للفراخ البيضه.

محمد القشلان: 27 جنيه للفراخ البيضه.

بورصة جنوب الصعيد: 31 جنيه للفراخ البيضاء وهو أعلى سعر اليوم، و35 جنيه سعر الساسو.

أما سعر الكتكوت اليوم فسجل 7 جنيه في د سيد زكريا، و4 جنيه منير السقا، و9.5 شركتي الوادي والقاهرة للدواجن، و9.75 لشركة العناني، والمراعي سجل الكتكوت الأبيض بها اليوم 6.75 جنيه.

أسعار الكتكوت والفراخ الجمعة 16 أبريل

الشركة منير السقا المنصورة للدواجن رئيس رابطة مربي الدواجن محمد عادل أحمد عامر سعر الفراخ البيضاء اليوم 29 جنيه 29 جنيه 31 جنيه 29 جنيه 29 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

الشركة منير السقا الوادي سيد زكريا القاهرة العناني الإسكندرية سعر الكتكوت الآن 4 جنيه 9.5 جنيه 7 جنيه 9.5 جنيه 9.75 جنيه 7.5 جنيه

أسعار الدواجن “فراخ بيضاء وساسو” اليوم الخميس 15 أبريل ثالث يوم من شهر رمضان

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 29 إلى 30 جنيه في جميع الشركات العاملة بالسوق، بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم، ليتراوح سعر الكميلو من 34 إلى 36 جنيه اليوم، أما الفراخ الأمهات البيضاء فسجلت اليوم السبت 22 جنيه.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم 15 أبريل ثالث أيام رمضان فجاءت وفق الأسعار التالية:

رئيس رابطة مربي الدواجن: 31 جنيه للفراخ البيضاء و34 للفراخ الساسو.

منير السقا: 30 جنيه سع الفراخ البيضاء و36 جنيه سعر الفراخ الساسو.

المنصورة للدواجن: 30 جنيه سع الفراخ البيضاء و36 جنيه سعر الفراخ الساسو.

محمد عادل: 29 جنيه سعر الفراخ البيضة، و34 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم.

أحمد عامر: 29 جنيه.

فوزي تفاحة: 29 جنيه.

محمد عثمان: 29 جنيه.

محمد القشلان: 29 جنيه.

محمد رزق النبي 30 جنيه للبيضاء و34 جنيه للساسو.

بورصة جنوب الصعيد: 31 جنيه للأبيض و35 جنيه للساسو.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم 15 أبريل فجاء وفق الأسعار التالية:

الفيروز: 7 جنيه.

الوطنية: 10.75 جنيه.

منير السقا: 4.5 جنيه.

مكة المكرمة : 7 جنيه.

العناني: 10.25 جنيه.

الوادي: 9.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9.75 جنيه.

أمات: 9 جنيه.

الكيان: 7 جنيهه.

المراعي: 6.75 جنيه.

أسعار الفراخ نهاية الأسبوع الماضي

وقامت بعض البورصات والشركات العاملة في السوق برفع سعر الفراخ جنيهاً وبعضها قام بخفض الأسعار جنيهاً، وبعض الشركات استقرت على نفس أسعار الأمس، وجاءت أسعار اليوم الجمعة 2 أبريل وفق ما يلي:

الشركة رئيس رابطة الدواجن محمود الجداوي منير السقا المنصورة للدواجن محمد عادل محمد رزق النبي بورصة الصعيد محمد عثما سعر الفراخ البيضا اليوم 29 جنيه 27 جنيه 27 جنيه 27 جنيه 27 جنيه 28 جنيه 28 جنيه 27 جنيه سعر الساسو اليوم 33 جنيه 31 جنيه 34 جنيه 34 جنيه 33 جنيه 31 جنيه 30 جنيه —

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 2 أبريل فاستقرت على نفس الأسعار التي كانت عليها أمس الخميس 1 أبريل.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم فقد جاء وفق الأسعار التالية

الوادي: 10.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 10.75 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 11.25 جنيه.

الفيروز: 9.5 جنيه.

أمات 10.5 جنيه.

سيد زكريا: 10 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

الوطن: 9.75 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 1 أبريل 2021

رئيس رابطة الدواجن: 28 جنيه للفراخ البيضا و33 جنيه للفراخ الساسو.

منير السقا: 28 جنيه سعر الفراخ البيضا و34 سعر الساسو اليوم.

محمود الجداوي: 28 جنيه البيضا و31 فراخ ساسو.

المنصورة للدواجن: 28 سعر الفراخ البيضا و34 للفراخ الساسو.

محمد عادل: 28 للأبيض و34 للساسو.

بورصة جنوب الصعيد: 28 سعر الفراخ البيضا و30 جنيه الساسو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

القاهرة للدواجن: 10.5 جنيه.

الوادي: 10:5 جنيه.

نيوهوب: 11.25 جنيه.

الفيروز 9.5 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

أمات: 10.5 جنيه

سعر الفراخ البيضاء نهاية مارس الماضي فقد جاءت وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ البيضا اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة الدواجن 27 جنيه 32 جنيه محمود الجداوي 27 جنيه 31 جنيه منير السقا 27 جنيه 34 جنيه المنصورة للدواجن 27 جنيه 34 جنيه محمد عادل 27 جنيه 33 جنيه فوزي تفاحه 27 جنيه — أحمد 27 جنيه — محمد عثمان 27 جنيه — بورصة جنوب الصعيد 27.5 جنيه وهو أعلى سعر 30 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم وسعر الكتكوت الأبيض

هذا وقد يقل أو يزداد سعر التنفيذ بنحو جنيهاً عن هذه الأسعار، كما تختلف أسعار الفراخ في المحلات عن نظيرتها في المزارع وعن الأسعار المعلنة، حيث أن أصحاب المحلات يقومون بإضافة أسعار النقل والعمالة والكهرباء والمياه إلى الأسعار المذكورة، مما يرفع سعر الكيلو بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات في الكيلو.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فسجلت زيادة في بعض الشركات واستقراراً في شركات أخرى وذلك وفق بورصة الدواجن اليوم، وذلك وفق ما يلي:

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