وزيرة الثقافة: طفل بأحد دور الرعاية فاز بجائزة المبدع الصغير

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن جائزة المبدع الصغير هى جائزة مهمة ورائدة وتعبر عن اهتمام الدولة بالثقافة، مشيرة إلى أنه تقدم عدد كبير من هؤلاء المبدعين من جميع المحافظات، وكانت نسبة الإناث ضعف أعداد الذكور.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن، أن من بين الفائزين طفلا من أحد دور الرعاية، موجهة الشكر للدار وللأساتذة الذين عملوا على إبراز تلك الموهبة.
وتابعت وزيرة الثقافة، كان هناك إصرار على إقامة المسابقة والجائزة فى هذا العام، متابعة: سيتم الالتقاء بهؤلاء المبدعين لاستمرار إبداعاتهم فى مجالاتهم المختلفة.
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