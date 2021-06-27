صور.. رئيس قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة أكد على قدرة مصر أمام العالم

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وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن حل تلك الأزمة كان مثار فخر وأشاد به جميع المنظمات والشركات الملاحية والبحرية، خصوصًا وأن الأزمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من أبناء هيئة قناة السويس.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التكريك بعمق 18 مترًا حتى تم تعويم السفينة واستخراج أكثر من 29 ألف متر مكعب نتيجة أعمال التكريك، لافتا إلى أن السيناريو الثانى لتعويم السفينة كان كارثيا لأنه كان سيتغرق أكثر من 6 أشهر، لا سيما وأن السفينة كانت تحمل أكثر من 18 ألف حاوية وبالحساب كان سيتم إنزال 10 حاويات فى الساعة الواحدة، مضيفًا: "بفضل الله وبفضل أبناء مصر تم التعويم فى 6 أيام فى ملحمة مصرية خالصة".
وأشار إلى أنه تم العمل ليلا ونهارا حتى الانتهاء من تعويم السفينة، مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية استطاعت التغلب على أزمة السفن المنتظرة فى ذلك الوقت، والتى وصل عددها لأكثر من 422 سفينة، وتم إدارة الأمر على أعلى مستوى حتى تم مرور تلك السفن بأمان فى أربعة أيام فقط، بمعدل 100 سفينة يوميأ، وهو ما أعاد إلى الأذهان ملحمة تأميم قناة السويس.
ولفت إلى أن تلك الأزمة كانت لها استفادة عظيمة منها العمل على تطوير أقسام الإنقاذ وإضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طنا وتأسيس وحدة بحرية دولية وكذلك وحدة تعويضات.
فى حين أشار اللواء أحمد العوضى، إلى أن ممثلى الشعب فخورين بما قامت به الهيئة، مقدمًا الشكر للهيئة والفريق ربيع لما يقومون به من جهود.
وقال اللواء غباشى بدير، إن تلك الأزمة رفعت الروح المعنوية للشعب وزادت من ولاء الشباب وانتمائهم للوطن الكبير مصر، وأصبح الشباب يفتخر بما تقوم به الهيئة، خصوصًا فى تلك الأزمة والتى كانت تحت نظر وبصر الشارع العالمى والرأى العام العالمى.
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