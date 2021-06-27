حكاية قرار.. وثائقى إكسترا نيوز فى ذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وعرضت الفضائية "برومو" للفيلم، تناول تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تناول إرهاب جماعة الإخوان وإطلاقهم الشائعات، وشهادات من مسؤولين ومواطنين. وقال الفنان أسر ياسين، إن هناك 8 سنوات مرت على ثورة الشعب على الإخوان، مؤكدًا أن الإخوان مارسوا الكذب والتزييف والفتنة والخراب والتدمير، مضيفًا: "8 سنين عدت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ احتلال عدى عليها".

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