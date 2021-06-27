أسقف أبو قرقاص يلتقى بخدام ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - وحضر اللقاء القس أيوب شوقى مسؤول الخدمة حيث أكد نيافته على اهتمامه الكبير بخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة الذهنية. وأكد على استمرار الخدمة فى كل كنائس الإيبارشية وحيث يكون هناك لقاء مجمع للخدام والخادمات شهرى.

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