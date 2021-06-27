نص البيان الختامى للقمة الثلاثية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البيان الختامى لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثى (العراق، مصر، الأردن) كالتالى:

"فى إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التى تجمع جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ضمن آلية التعاون الثلاثى بينهم، وانطلاقا من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث فى تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجى فيما بينهم:

1. استضاف مصطفى الكاظمى رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، فى قمة ثلاثية عُقدت فى بغداد بتاريخ 27/6/2021، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجى بين البلدان الشقيقة الثلاثة، ضمن آلية التعاون الثلاثى بين العراق والأردن ومصر.

2. تأتى هذه القمة استكمالاً لجهود القادة الثلاثة فى تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين البلدان الثلاثة فى كافة المجالات وعبر البناء على ما تم الاتفاق عليه من مخرجات فى القمم السابقة، وآخرها قمة عمان التى استضافها الأردن بتاريخ 25/8/2020.

3. أشاد قادة الأردن ومصر بالجهود الدبلوماسية المتوازنة التى بذلتها الحكومة العراقية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمى، ومحاولاتها فى تقريب وجهات النظر لحل الخلافات وإنهاء الأزمات التى تعانى منها المنطقة.

4. أشاد قادة الأردن ومصر بجهود الحكومة العراقية فى محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش الإرهابى، وبتضحيات الشعب العراقى وقدرات قواته المسلحة فى هزيمة التنظيم الإرهابى، والتى ساهمت فى درء الأخطار التى كان يمثلها وإرساء الأمن فى العراق ودعم الاستقرار فى المنطقة.

5. ثمن قادة الأردن ومصر إجراءات وخطوات الحكومة العراقية نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق برنامجها الحكومى، والتى ساهمت بشكل فعال فى التغلب على الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشى وباء كورونا، وأرست قواعد النمو والازدهار للاقتصاد العراقى.

6. دعم قادة الأردن ومصر استعدادات الحكومة العراقية فى التهيئة للانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر أكتوبر الجارى وإنجاز كافة مراحلها ومتطلباتها، بما يساهم فى إنجاح سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها فى أجواء التنافس العادل لاختيار ممثلى الشعب.

7. أكد قادة الأردن ومصر دعمهما لجهود الحكومة العراقية فى ترسيخ أمن العراق وفرض السيادة الوطنية ومنع التدخل فى شؤونه الداخلية.

8. دعم قادة العراق والأردن مواقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى قضية سد النهضة، وأكدا على ضرورة الامتناع عن القيام بأى إجراءات أحادية، بما فى ذلك الاستمرار فى ملء سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

9. أكد القادة ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذى يلبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ونيل مطالبه المشروعة للحصول على دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

10. أكد القادة أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة، وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التى تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها تلك التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

11. ثمن قادة العراق والأردن الدور المصرى فى إنهاء جولة التصعيد الأخيرة فى غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأعربا عن تقديرهما للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استدامة التهدئة، كما رحب القادة بالإعلان المصرى عن مبادرة إعادة إعمار غزة باعتبارها مبادرة مصرية تهدف لرفع المعاناة عن سكان قطاع غزة فى إطار الجهود الدولية المبذولة فى هذا الصدد، وثّمن القادة أيضا الدور المصرى الفاعل فى المصالحة الفلسطينية باعتبارها مسألة لا غنى عنها فى سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

12. أعرب قادة العراق ومصر عن تقديرهما لجهود الأردن الحثيثة والمتواصلة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة القدس وباقى الأراضى الفلسطينية، بما فيها جهود الأردن فى وقف الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ووقف إطلاق النار واستعادة التهدئة.

13. استعرض القادة المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فى المنطقة، وخصوصا فى سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وفى هذا السياق أكد القادة ضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن 2245 على أن يحفظ أمن واستقرار سوريا وتماسكها ويتيح الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين.

14. رحب القادة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة وبالتقدم المحرز، وأعربوا عن تمنياتهم للمجلس الرئاسى المؤقت وللحكومة المؤقتة بالتوفيق فى إدارة المرحلة الانتقالية ودعمهم لجهود عقد الانتخابات فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر 2021. وأكد القادة ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وبما يسهم فى استعادة سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها، كما ثمن قادة العراق والأردن الجهود المصرية الحثيثة فى دعم الأشقاء الليبيين وتقريب وجهات النظر بينهم، وضمان أمن واستقرار الأوضاع فى ليبيا.

15. استعرض القادة المستجدات وجهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمة فى اليمن وفق المرجعيات المعتمدة، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى يحقق الأمن والاستقرار بهذا البلد الشقيق.

16. أكد القادة التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول والسعى لتحقيق المصالح المشتركة.

17. أكد القادة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان الثلاثة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربى المشترك ويحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

18. أكد القادة ضرورة اعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية، والسعى لتكامل الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجارى بينها، وتعزيز الجهود فى المجالات الصحية والصناعية والدوائية، لا سيما فى ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحى والغذائى والاقتصادى.

19. أكد القادة أهمية التنسيق الأمنى والاستخبارى بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وتبادل الخبرات فى مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.

20. أكد القادة ضرورة السير بالإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية-الأردنية المشتركة واستكمال المتطلبات اللازمة لذلك وإعطاء الأولوية للشركات من الدول الثلاث للمشاركة بعطاءات إنشائها.

21. اتفق القادة على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقى عبر الأردن ومصر من خلال المضى باستكمال خط الغاز العربى وإنشاء خط نقل النفط الخام (البصرة-العقبة)، والتعاون فى مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبتروكيمياويات وبناء القدرات وتبادل الخبرات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لدعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات فى الدول الثلاث.

22. أكد القادة ضرورة التعاون فى مختلف المجالات والقطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز أوجه التعاون والتكامل الصناعى بين الدول الثلاث فى شتى الميادين الإنتاجية، والعمل على اعتماد مذكرة التفاهم المقترحة من قبل الجانب الأردنى لتأطير التعاون والتكامل الصناعى بين البلدان الثلاثة والمتضمنة تسهيل إنشاء مشاريع صناعية مشتركة بينهم وإقامة معارض دائمة مشتركة على أراضيهم وتذليل العوائق الفنية غير الجمركية التى تواجه حركة التبادل التجارى، وتنسيق الجهود لإتمام إنشاء بوابة تجارة إلكترونية.

23. اتفق القادة على ضرورة التعاون فى المجال الزراعى والأمن الغذائى من خلال استكمال مشروع إنشاء شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية وتوقيع بروتوكول التعاون فى المجالات الزراعية.

24. بين القادة أهمية تشجيع الاستثمار فى قطاع الإسكان والطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية فى الدول الثلاث، وبناء شراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية للمساهمة فى البناء والتشييد وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز تبادل المنتوجات والمواد الداخلة فى قطاع الإنشاءات.

25. فى ضوء انحسار وباء كورونا، شدد القادة على أهمية استمرار الجهود المشتركة للبلدان الثلاثة فى إعادة تفعيل حركة النقل والشحن عبر ميناء نويبع/ العقبة حتى معبر الكرامة/ طريبيل.

26. وجه القادة، وفى إطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادى بين البلدان الثلاثة إلى عقد ملتقى أعمال على هامش أول اجتماع قادم لوزراء الصناعة والتجارة فى الدول الثلاث، وذلك بعد تعذر عقده خلال العام الماضى بسبب ظروف جائحة كورونا.

27. اتفق القادة على التعاون فى مجال النقل من خلال ما تم الاتفاق عليه مسبقا حول نقل المسافرين بين الدول الثلاث بتذكرة شاملة موحدة وتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول فيما بينهم، كما اتفقوا على توأمة الأكاديميات البحرية بين الدول الثلاث.

28. اتساقا مع قرار القادة فى قمة عمان 2020 حول آلية التناوب للسكرتارية التنفيذية لآلية التعاون الثلاثى، أقر القادة تسليم مهام السكرتارية إلى وزارة الخارجية فى جمهورية العراق من شهر أغسطس المقبل ولمدة عام واحد، خلفا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين فى المملكة الأردنية الهاشمية.

29. ثمن قادة الأردن ومصر جهود العراق فى تنظيم أعمال القمة الثلاثية، وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة".