/637624/تعليمات-فنية-وتحفيز-من-كارتيرون-للاعبي-الزمالك-قبل-لقاء-المقاصة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الختامي بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له غدا بالدوري الممتاز، في لقاء الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج جلسة كارتيرون مع الزمالك.

وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في المران، مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد، أمام مصر المقاصة في محاولة الحفاظ والمواصلة في صدارة الدوري.

وأكد كارتيرون في حديثه للاعبي الزمالك ثقته في جميع اللاعبين، مضيفا أن الزمالك مطالب بالفوز في جميع المباريات المقبلة في الدوري وعدم التفريط في أي نقطة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ويواجه الزمالك فريق المقاصة مساء غد الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، باستاد الجيش بالسويس، وتنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء، ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة الفوز والمواصلة في صدارة الدوري.

قائمة الزمالك أمام المقاصة بالدوري

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – ومحمد أبوجبل .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – وأحمد عيد – ومحمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي “الونش” – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – ومحمد أشرف روقا - وإمام عاشور – وإسلام جابر – ومحمود عبد العزيز – وأحمد سيد “زيزو” – ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” – ويوسف “أوباما” – وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ومروان حمدي.

موقف الزمالك في الدوري والكأس

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.