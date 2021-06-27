/637622/البنك-الأهلي-يفوز-على-طلائع-الجيش-بثنائية-في-الدوري-المصري

حقق فريق البنك الأهلي الفوز أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، ويستعرض تحيا مصر الأهداف:

وشهد الشوط الأول حماسا وجدية من الفريقين، وأضاع فريق الأمل أكثر من كرة محققة للتهديف،

نجح نادي البنك الأهلي، في إحراز الهدف الأول في شباك نادي طلائع الجيش، عن طريق أحمد علي كامل في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي البنك، بعدما ارتطمت بيد علي الفيل لينجح أحمد علي كامل في إسكانها شباك محمد بسام

البنك الأهلى الشوط الأول تقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه سجلهما أحمد علي وكريم بامبو من ركلتي جزاء، ليرفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 16، ويتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز التاسع. فى الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

الشوط الثاني حصل فريق البنك الأهلي علي ركلة جزاء في الدقيقة 89 واحرز الهدف الثاني اللاعب أحمد علي كامل.

تشكيل طلائع الجيش

ضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد ناصف، وأحمد علاء، وعلى الفيل، وحسن مجدى في الدفاع، وأحمد سمير، وكونيه، وإسلام محارب، ومهند لاشين، وإسلام جمال في خط الوسط، بينما يشارك عمرو جمال في الهجوم

تشكيل البنك الأهلي

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي : محمود الزنفلى في حراسة المرمى، ومحمد دبش، وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت في خط الوسط، وفادى فريد، وأحمد على في الهجوم، بينما محمود سيد، ومحمد فتحى، وأحمد ياسر بسيونى في خط الوس

وحاول لاعبو نادي طلائع الجيش، تعديل النتيجة خلال مجريات اللقاء، وسط تراجع من دفاعات نادي البنك الأهلي، من أجل الحفاظ على التقدم

وتألق محمود الزنفلي فى الدقيقة 22 من عمر اللقاء، بتصويبة قوية من جانب مهند لاشين لاعب نادي طلائع الجيش، تصدى لها حارس البنك الأهلي خلال مجريات اللقاء، لينجح فى الحفاظ علي شباكه.

الجدير بالذكر أن استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عقب الراحة 24 ساعة قبل مواجهة الطلائع التي أقرها خالد جلال المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في السابع والعشرين من الشهر الجاري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

واجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران وطالبهم بالتركيز الشديد خلال الفترة المقبلة وعدم التفريط في أي نقاط وأكد ثقته في جميع لاعبي الفريق وقدرتهم علي تخطي هذه المرحلة.

وعقب الاجتماع خاض لاعبي فريق البنك الأهلي المران الجماعي بقوة وإصرار كبير علي تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

مباراة البنك الأهلي والمقاولون الودية

وفي وقت سابق فاز البنك الأهلي على المقاولون في مباراة ودية جمعت بين الفريقين ضمن استعدادات فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع حيث انتهت المباراة بفوز فريق البنك الأهلي بهدف للاشيء احرزه أحمد شرويدة من ركلة جزاء.

خالد جلال

واعتمد خالد جلال المدير الفني للفريق علي بعض العناصر التي لم تشارك في المباريات الرسمية بشكل كبير للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.