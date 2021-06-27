أول تعليق من كايزر تشيفز على تقديم موعد نهائى أفريقيا أمام الأهلى

علق مسئولي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، منافس الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أنباء تعديل موعد المباراة لتقام قبل يوم 17 يوليو والمحدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذى يتعارض مع سفر بعثة المنتخب الأولمبي إلى اليابان للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأكد فينا مافوسا، المتحدث الرسمي باسم النادي الجنوب أفريقي، أن إدارة كايزر تشيفز ستدرس كل الاحتمالات قبل إعلان موقف النادى من موعد مباراة النهائي.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل سلبيا امس مع الوداد المغربي في جنوب أفريقيا، ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.

وقال مافوسا، "مباراة النصف نهائي انتهت منذ ساعات قليلة، ونحن الآن لم نفكر في أي شيء بخصوص النهائي."

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النادي الجنوب أفريقي، "غدًا سيتحدد برنامج الفريق إلى المباراة النهائية، خاصة أن الدوري المحلي منتهي ولا يوجد لدينا أي ارتباطات حتى موعد المباراة التاريخية."

يذكر أن كايزر تشيفز أنهى دوري جنوب أفريقيا هذا الموسم في المركز الثامن برصيد 36 نقطة بفارق 31 نقطة عن صن داونز بطل المسابقة برصيد 67 نقطة.

ويضم الفريق الجنوب أفريقي 3 لاعبين بمنتخب بلادهم الأولمبي وهم نجوسينجيفيل نجكوبو ونجابولو بلوم وريف فلوسلر، بينما يمتلك الأهلي 6 لاعبين بالقائمة الأولية للفراعنة وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر، ومن المقرر أن يعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الولمبي عن القائمة النهائية يوم 30 يونيو الجاري.