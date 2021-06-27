وزيرة الصحة: لدينا مواد خام تكفى تصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا الصينى

كما نوهت الدكتورة هالة زايد، إلى أنه يتوافر مواد خام تكفى لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصينى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7,5 مليون جرعة فى غضون الأسبوعين المقبلين.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تعاونا كاملا مع هيئة الدواء المصرية فى هذا الملف، ولدينا حاليا كفاءات وطنية سواء فى هيئة الدواء المصرية، أو فى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".
استعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1.9 مليون جرعة من "كوفاكس".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وكذلك مستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
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