مستجدات صندوق دوت الخليج 27-6-2021.. مشاريع تنموية واقتصادية هامة

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صندوق دوت الخليج، لا تزال تلك المؤسسة الوطنية الخدمية تقدم كل جديد فيما يتعلق بتطوير المناحي الخدمية والتنموية فى مصر، حيث أنه يدعم وبشكل غير محدود المشاريع القومية التى تُنفذ فى الوقت الحالى.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى أبرز المشاريع التنموية والاقتصادية التى حققها صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج، منذ مرحلة التأسيس وهو يسعى وبشكل دورى على تسديد ديون الغارمات، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين خاصة تلك التى تتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتى تساهم وبشكل مباشر فى تحسين أحوال المصريين.

صندوق دوت الخليج.. قطار التنمية

كانت المبادرات التى أطلقها صندوق دوت الخليج، حاضرة دائمًا خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المتعلقة بإعانة الكثير من المواطنين الذى عانوا نتيجة أزمة كورونا، أو هؤلاء المتضررين من السيول التى ضرت مدن ومحافظات ممتدة بالدولة المصرية، حيث وفر الصندوق مبالغ مالية للمتضررين وكان ذلك بشكل دورى ومنتظم.

صندوق دوت الخليج، تم تأسيسه عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الأمر الذى شجع الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات الوطنية على تقديم دعم مالى كبير، خاصة خلال فترة استجلاب الأدوية اللازمة للقاح كورونا.

صندوق دوت الخليج.. أحد أعمدة الاقتصاد

صندوق دوت الخليج، يُعد من الأعمدة الأسياسية فى مجال التنمية الرأسية والأفقية، حيث أنه شارك فى الكثير من المشاريع التنموية منها والقومية بالكثير من الدعم خاصة خلال الفترة الماضية.

كما كان لصندوق دوت الخليج، دورًا محوريًا فى الأزمة التى حدثت فى قطاع غزة، والتى تعرض لقصف استمر لمدة 11 يوم، وهو الأمر الذى استدعى إلى توجيه الكثير من القوافل الطبية والغذائية لصالح الصندوق.

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يعمل صندوق دوت الخليج وبشكل مستمر على تقديم العديد من المشاريع الصحية التى من شأنها علاج المواطنين، حيث يقوم وبشكل دورى على تقديم قافلات من شأنها علاج مشكلة ضعف الإبصار، وتم ذلك فى إطار مبادرة «نور الحياة» التى أطلقها صندوق دوت الخليج، فى العديد من المحافظات خاصة فى الصعيد وفى أول شهر يونوي أيضًا وجه الصندوق آخر القوافل الغذائية والطبية إلى قطع غزة، والتى تعد آخر الامدادت التى تم تقديمها للدولة الفلسطينية.