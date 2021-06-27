/637616/علاقة-محرمة--رجل-يطعن-عشيق-زوجته-بـ-26-طعنة-في-القليوبية

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء سليم بالتنسيق مع مباحث القليوبية، اليوم الأحد، في كشف غموض العثور على جثة شخص ممزقة في منطقة غير مأهولة بالسكان بمركز الخانكة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كشف غموض العثور على جثة شخص ممزقة في منطقة غير مأهولة بالسكان بمركز الخانكة

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية بدائرة المركز.

واتضح بالفحص أن الضحية يدعى "محمد.ع"، 35 سنة، مقيم دائرة المركز، مصاب بـ 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد.

وكشفت تحريات المباحث، إلى أن الضحية كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى "ر.ع"، 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوجها "م.ع"، 40 سنة، مقيم السلام، علاقتها بالمجني عليها، أمرها باستدراجه إلى مكان الواقعة.

سلاح أبيض «مطواه»

ما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه الزوج بالطعنات بسلاح أبيض "مطواة" فأرداه قتيلا في الحال وسقط في بحر من الدماء، وأمكن ضبطه وزوجته والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وفي سياق أخر مقتل مدرب سباحة على يد زميله، بسبب خلاف مالي بينهما في مدينة الشيخ زايد، مساء أمس السبت 26 يونيو 2021، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليه، وعثر على آثار بعثرة بصالة الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

القبض على المتهم

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على مدرب سباحة، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية، بلاغًا يفيد بمقتل مدرب سباحة على يد صديقه داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وأتضح قتل مدرب سباحة لصديقه "مدرب سباحة" داخل شقة مستأجرة يقيمان بها، حيث طعنه بسكين بسبب خلافات مالية بينهما على قيمة دراجة بخارية اشتراها أحدهما من الآخر.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .