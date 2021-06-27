/637615/رئيس-هيئة-قناة-السويس-تعويم-السفينة-الجانحة-ملحمة-مصرية-خالصة-دون-اي-مساعدة-أجنبية-صور

استعرض الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم جهود مصر في تعويم السفينة "إيفرجيفين" التي جنحتفي قناة السويس وعطلت المجرى المائي، مضيفا ان عملية تعويم السفينه تمت بجهود مصرية خالصة وبأفكار وتنفيذ أبناء الهيئة وخلال6 أيام فقط دون أي مساعدة من أى جهة أجنبية اخرى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الدفاع بحضور رئيس هيئة قناة السويس

السفينة البنمية الجانحة

وأوضح الفريق اسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه بعد تعويم السفينه كان هناك تحدي اخر متمثل في وقوف 422 سفينة في الانتظار لعبور القناة وتم عمل جهود كبيرة حيث تم العمل على عبور 100 سفينه او حاويه في اليوم وهي ملحمة أخرى يجب الاشارة إليها لا تقل عن جهد تعويم السفينة.

وأشار الفريق أسامة ربيع، الى انه كانت هناك دروس مستفاده ونتائج لحادث السفينة و تم تأسيس وحدة تحقيقات بحرية ووحدة بحرية لدعم اعمال الغوص ووحدة بحرية للانقاذ.

وكشف الفريق أسامة ربيع، عن جهود الهيئة للتطوير والتحديث والدخول الي عالم الرقمنة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي.

وقال ربيع ان تعويم السفينة ايفر جرين اثبت للعالم ان مصر قادرة وتسطيع خاصة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السغينة والذي تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بامتياز ودون مشاركة من احد

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حل تلك الازمة كان مثار للفخر وحاز على اشادة كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية، خاصة أن الازمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من أبناء هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم التكريك بعمق 18 متر حتي تم تعويم السفينة، كما تم استخراج اكثر من 29 الف متر مكعب نتيجة اعمال التكريك،لافتا الي ان السيناريو الثاني لتعويم السفينة كان كارثيا لانه كان سيتغرق اكثر من 6 اشهر خالصة وان السفينة كانت تحمل اكثر من 18 الف حاوية وبالحساب كان سيتم انزال 10 حاويات في الساعة الواحدة ولذلك كان الامر كارثيا لانه كان سيتغرق وقتا طويلا لتنزيل تلك الحاويات.

السفينة البنمية الجانحة

وتابع الفريق اسامة ربيع ، أن تعويم السفينة البنمية الجانحة في 6 ايام ملحمة مصرية خالصة، وتم العمل ليلا ونهارا حتي الانتهاء، مشيرا إلى ازمة السفن المنتظرة ،والتي وصل عددها اكثر من 422 سفينة في الانتظار،مؤكدا أن إدارة الأزمة تمت علي أعلي مستوي حتي تم مرور تلك السفن بأمان في أربع أيام فقط كل يوم 100 سفينة، وهو ما أعاد الي الاذهان ملحمة تأميم قناة السويس.

إنشاء وحدة تعويضات

واضاف الفريق اسامة ربيع، الي ان تلك الازمة كانت لها استفادة عظيمة منها العمل علي تطوير اقسام الانقاذ واضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طن واجهزة واوناش ولأكثر من 60 متر ارتفاع وتأسيس وحدة بحرية دولية و كذلك وحدة تعويضات .

ومن جانبه قال اللواء احمد العوضي ان ممثلي الشعب فخورين بما قامت به الهيئة وتوجه بالشكر إلى القائم بأعمال رئيس اللجنة الهيئة والفريق ربيع لما يقوم به من جهود.

وقال اللواء غباشي بدير ،أن تلك الازمة رفعت الروح المعنوية للشعب وزادت من ولاء الشباب وانتمائهم للوطن الكبير مصر وأصبح الشباب يفتخر بما تقوم به الهيئة خاصة في تلك الازمة، والتي كانت تحت نظر وبصر الشارع العالمي والرأي العام العالمي.