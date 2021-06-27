وزيرة الصحة: شهر يوليو يشهد توريد 1,9 مليون جرعة لقاح كورونا من "كوفاكس"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وكذا مستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن تقارير منظمة الصحة العالمية تُشير إلى قدرة مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إلى جانب قدرتها على أن تصبح مركزًا متميزًا لإنتاج اللقاحات فى المنطقة.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه يتوافر حاليا مواد خام تكفى لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصينى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7,5 مليون جرعة فى غضون الأسبوعين المقبلين.

كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هناك تعاونا كاملا مع هيئة الدواء المصرية فى هذا الملف، ولدينا حاليا كفاءات وطنية سواء فى هيئة الدواء المصرية، أو فى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وفى هذا السياق استعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1,9 مليون جرعة من "كوفاكس".