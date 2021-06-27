وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم أيضا على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل،: "السكة الحديد مشروع خدمي يقدم خدمات حماية اجتماعية، للحفاظ علي حياة المواطن"، مشيرا إلى أن الاستثمار في السكة الحديد هو استثمار غير مباشر بتوفير الوقت والجهد للمواطن، وأن القروض مادامت باشتراطات منضبطة فى السداد وعلى عدد سنوات محددة، ونسبة فائدة مقبولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "نقل النواب" توافق على اتفاقيتين قرض لتطوير السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.