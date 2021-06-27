صور.. محافظ المنيا: تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة إنجاز 100%

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالى 2020-2021، بنسبة إنجاز بلغت 100% من الموازنة العامة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة فى هذا الشأن.





وطالب القاضى، مديرى المديريات الخدمة ورؤساء القطاعات بالعمل على دراسة جميع السلبيات والملاحظات لتلافيها فى الخطة الجديدة وتحقيق نسب إنجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطن وتحقق الرضا لدى الشارع المنياوى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردى المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتى 23 من يونيو الجارى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوى المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقى والإلكترونى لطلاب الانتظام، و26 لجنة ورقى فقط لطلاب المنازل، بإجمالى 34 ألفًا 524 طالبًا وطالبة، تمهيدًا للامتحان النهائى فى 10 يوليو القادم.

وقال المحافظ، إنه يتم متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة إلى أنه تم البدء فى عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لجميع فئات المجتمع القروى، لفحص كشوف المستحقين لمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية، مشددًا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، وتدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية.

واستعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تقريرًا حول عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372.809 أطنان و718 كيلو جرام من الأقماح بالشون الحكومية والصوامع، منها 205.024 طنا بصوامع الشركة القابضة، 123.334 طنا بالبنك الزراعى المصرى، 44.449 طنا بقطاع مطاحن مصر الوسطى، وذلك مع الالتزام التام بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما قدم الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، تقريرا حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور على المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالى بالمجان، مؤكدا على التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والتى تتمثل فى "مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة"، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.

واستعرضت الدكتورة الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة، جهود مديرية الصحة فى مواجهة الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكدة على توافر أسرة الرعاية الطبية وتوافر الأكسجين، حيث يجرى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بجهود القائمين على منظومة الصحة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، والتى ساهمت بشكل واضح فى السيطرة على فيروس كورونا فى الموجة الثالثة، مناشدا المواطنين الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد والتطهير والتعقيم ورفع التراكمات والاهتمام بأعمال النظافة.