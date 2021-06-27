يوم رياضى.. الأسقفية تواصل فعاليات معًا من أجل تنمية مصر بالمنيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت الكنيسة فى بيان لها: "اشترك الأطفال فى جميع الألعاب وكانت هذه المرة الأولى التى يزور فيها أطفال قرية بنى خالد، وقرية جبل الطير، وتحدث فريق المبادرة مع الأطفال عن قيم المشاركة والتعاون والمحبة.

وأضافت الكنيسة فى بيانها: "نفذت المبادرة ورشة لشباب المشروع بمشاركة 15 شاب وفتاة من قرية جبل الطير، عن أنماط الشخصية المختلفة، وكيفية اكتشاف أنفسنا؟، وقد ونفذ المدرب اختبار أنماط الشخصية مع المشاركين، وتبادلوا الحديث عن مميزات وعيوب كل شخصية".

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتى السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.