جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وكذلك مستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء المصرية.





واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة ماضية فى جهودها لتوفير اللقاحات المضادة لـ"كورونا"، بالتزامن مع الخطط الرامية إلى تصنيع هذه اللقاحات محليا من خلال الشركة القابضة " فاكسيرا"، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع مخطط متكامل لتطوير الشركة ورفع قدراتها لتكون صرحًا صناعيًا إضافيًا على المستوى الوطنى فى المجال الطبى يضاهى كبرى الشركات والمصانع العالمية فى هذا المجال. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "الدولة المصرية لم تتوان عن اتباع أى مسار يمكن من خلاله توفير هذه اللقاحات لجميع المواطنين، كما أن الحكومة تسخر جميع الإمكانيات اللازمة للتصنيع محليا، ولا سيما فى ظل عدم كفاية اللقاحات المنتجة على المستوى العالمى لاحتياجات الدول المختلفة، وهو ما يتطلب من مسؤولى هذا القطاع المتابعة اليومية لملف توفير اللقاحات، سواء من خلال التصنيع المحلى، أو من خلال ما يتم توفيره من الخارج".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الدولة لم تتوان عن اتباع أى مسار لتوفير لقاحات كورونا للجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.