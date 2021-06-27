/637602/تفاصيل-إصطدام-قطار-الفيوم-بسيارة-ملاكي--ومصدر-أمني-الحادث-بسيط

اصطدم قطار «الفيوم - بني سويف»، منذ قليل، بسيارة ملاكي أثناء عبورها شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور بمحافظة الفيوم، وتصادف عبورها مع لحظة مرور القطار في نفس الوقت، ولم ينجح قائدها من عبور السكة الحديد قبل وصول القطار، وذلك بنطاق قرية الناصرية الواقعة بمركز الفيوم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اصطدام قطار بسيارة ملاكي بالفيوم

وتوقف القطار، وتجمع أهالي القرية حولهما لمعرفة إذا كان هناك مصابين أو وفيات من عدمه، و على الفور انتقل مدير أمن الفيوم وقيادات المديرية إلى موقع الحادث للوقوف على حجم الحادث وأسبابه ومعرفة آثاره.

قطار يدهس سيارة على القضبان بالفيوم

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء رمزي البسيوني مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، حول تلقيهم بلاغاً من النجدة، بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ملاكي على شريط السكة الحديد بمنطقة الناصرية بنطاق المركز.

وعلى الفور نتقل مدير أمن الفيوم، ومعه مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد ثروت مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم، والمقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، إلى مسرح الحادث؛ لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه.

مصدر أمنى

وقال مصدر أمني في الفيوم ، إن الحادث لم ينتج عن وجود أي إصابات أو وفيات، وبسيط، وأوضح في تصريحات خاصة لـ « دوت الخليج »، أن سائق السيارة الملاكي كان يعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وفوجئ بمرور القطار في ذات الوقت، ولم ينجح في عبور شريط السكة الحديد قبل قدوم القطار، فاصطدم القطار بالسيارة من الخلف وأحدث بها تلفيات، بينما نجا قائد السيارة من الحادث ويدعى «رمضان.ع» مدرس، وأصيب بإصابات طفيفة، وجرى نقله إلى المستشفى الفيوم العام لتلاقى العلاج اللازم .