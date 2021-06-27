/637598/علاء-عابد-توجيهات-القيادة-السياسيه-واضحة-بخصوص-برامج-الحماية-الاجتماعية-والملف-شهد-نقلة-كبيرة-صور

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة بشأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وإعلاء شأن المواطن، وخير دليل على ذلك مبادرة "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومى سيغير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، ولها فإن المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اليوم ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد بدران البعلى، بشأن طرد الأهالي من المساكن الإدارية والمساكن الخاصة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بجوار محطة سكة حديد مدينة القصاصين الجديدة دون صرف تعويضات مناسبة أو توفير سكن بديل لهم.

ملف الحماية الاجتماعية

وأضاف النائب علاء عابد ،رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن موازنة وزارة النقل للعام الجديد بها تقريبا من 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه تحت بند تعويضات المضارين، وهذا ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بصرف التعويضات وسهولة إجراءات الصرف وسرعة الإجراءات، ولهذا فإن المواطن وملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.