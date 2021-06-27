حازم إمام يطالب بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحى وحسن إستغلال قرض البنك الدولى«صور»

/637596/حازم-إمام-يطالب-بسرعة-تطبيق-نظام-التأمين-الصحى-وحسن-إستغلال-قرض-البنك-الدولىصور

أكد النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، أهمية نظام التأمين الصحى الذى بدأت الدولة فى تنفيذه مؤخرا، مشيرا إلى أنه خطوة هامة جدا، وأن رغم تأخرنا فى تنفيذه إلا أنه أن تأتى متأخرا افضل من ألا تأتى نهائيا، مشيدا بالمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة مثل حملة مليون صحة والقضاء على قوائم الإنتظار والكشف عن الفيروسات وغيرها.

دوت الخليج يرصد ماذكره النائب حازم إمام بشأن إدراج التأمين الصحي

وقال حازم إمام، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة إتفاقية قرض من البنك الدولى لدعم مشروع نظام التأمين الصحى، بمبلغ 400 مليون دولار، أن لديه استفسار بشأن تنفيذ مشروع نظام التأمين الصحى بالمرحلة الثانية، متسائلا،:" إيه المعيار الذى يتم بناء عليه إختيار محافظات المرحلة الثانية، خاصة وان عدد من النواب يشكون من عدم إدراج محافظاتهم بالمرحلة الأولى؟".

التأمين الصحي فى المرحلة الثانية

وأضاف النائب حازم إمام، قائلا،:" الناس فى بعض المحافظات مش حاسين بالتأمين الصحى" وشدد، على ضرورة سرعة تطبيق مشروع القانون بالمحافظات، متسائلا، " هل سيستغرق تطبيق المرحلة الثانية، ثمانى سنوات مثل المرحلة الأولى أم سيكون هناك إسراع فى التنفيذ؟".

القروض الخدمية

وأكد النائب حازم إمام، على أهمية المتابعة والإلتزام من جانب الحكومة بشأن ذلك القرض، لاسيما ,انه كان هناك ملاحظات مؤخرا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن وقوع مشكلات من جانب الحكومة فى الإتزام بتنفيذ القروض وتحقيق أغراضها وحسن إستغلالها. وشدد على ضرورة الإستغلال الأمثل لمثل هذه القروض الخدمية غير الإستثمارية أو الإنتاجية، حيث تتحمل خزينة الدولة تكلفتها، وهو ما يعنى أن المواطن هو من يتحمل أعباءها، ما يتطلب حسن إستغلالها.