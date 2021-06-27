الصحة للبرلمان :283 مليون جنيه للتأمين الصحي في بني مزار..ونقل تبعية مستشفي ملوي لأمانة المجالس المتخصصة أول يوليو

/637594/الصحة-للبرلمان-283-مليون-جنيه-للتأمين-الصحي-في-بني-مزارونقل-تبعية-مستشفي-ملوي-لأمانة-المجالس-المتخصصة-أول-يوليو

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى خالد فتح الباب، بشأن تغير الإسناد من الشركة المنفذة لمستشفى بني مزار العام، والمطالبة بسرعة الانتهاء من المستشفي، وطلب إحاطة بشأن غلق المجمع الطبي للتأمين الصحي ببني مزار مما أثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه سيتم الانتهاء من مستشفي بني مزار العام، خاصة في ضوء الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، متابعا: "التأمين الصحي الشامل سيدخل محافظة المنيا في المرحلة المقبلة في 2023".

التأمين الصحي فى بني مزار

واستكمل ضاحي: "خصصنا 283 مليون جنيه للمجمع الطبي للتأمين الصحي في بني مزار، وهناك حرص علي أن تكون المستشفيات مهيئة لتطبيق التأمين الصحي الشامل"، وأوصت اللجنة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن الأعمال التي تتم في مستشفي بني مزار العام.

كما ناقشت اللجنة، طلب إحاطة من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم وجود مستشفى مركزي بمركز وادي النطرون، وكذا سرعة الانتهاء من مبنى الباطنة بمستشفى أبو المطامير، وعدم وجود قسم للحروق بها، والانتهاء من مبنى التأمين الصحي، وعدم وجود استشاري كلى وأورام وغدد بعيادة التأمين الصحي.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل مستشفى ملوي العامة الجديدة والتي تعمل حالياً كعزل كورونا والتي تم الموافقة بناء على طلب لضمها لأمانة المجالس الطبية المتخصصة.

مستشفي ملوى العام

وقال ممثل وزارة الصحة، إنه بالفعل المستشفي تكلفت 250 مليون جنيه، وصدر قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفي ملوي العامة الجديدة لأمانة المجالس المتخصصة، اعتبارا من أول يوليو، وستعمل المستشفي وتستقبل المرضي.