/637581/يورو-2020-ماذا-ستقدم-بلجيكا-أمام-البرتغال---الظهور-الأخير-لكريستيانو-رونالدو-في-البطولة

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الدور ثمن النهائي، لبطولة أمم أوروبا 2020، والتي يدخل فيها البرتغال تحت قيادة الهداف التاريخي للمنتخبات كريستيانو رونالدو، وهو يبلغ من العمر الـ 36 سنه، والتي من المؤكد أن تكون آخر ظهوره في البطولة، بعد كسر أرقامها، ويستعرض دوت الخليج أبرز أرقام رونالدو في يورو 2020.

شارك كريستيانو رونالدو في أول نسخة له مع منتخب بلاده، في النسخة الثانية عشر 2004، منذ إنطلاق البطولة في 1960، ليشارك في البطولة حتى الآن في خمس نسخ ويتفوق على الإسباني إيكر كاسيس حارس المرمى الذي شارك في البطولة في أربع نسخ، وسجل رونالدو في 13 هدف حتى الآن، ليتصدر الهداف التاريخي للبطولة، ظهر في التشكيل المثالي في البطولة في 2004 / 2012 / 2016، وحصد النسخة الماضية من البطولة في النهائي علي حساب فرنسا بهدف نظيف، ليدخل منتخبه في التاريخ بتحقيقة لأول مرة البطولة.

يشهد اليوم في الساعة التاسعة مساء موعداً لإقامة واحدة من أقوى مباريات دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 على الورق، والتي تجمع منتخب بلجيكا ثالث نهائيات كأس العالم 2018 مع حامل لقب البطولة منتخب البرتغال، والتي من الممكن أن تشهد على آخر ظهور رونالدو في البطولة.

الطريق إلى الدور الـ 16

وتمكن بلجيكا من بلوغ دور الـ 16 متصدراً للمجموعة الثانية والتي ضمت الدنمارك وفنلندا وروسيا، في حين خرج منتخب البرتغال من المجموعة السادسة والحديدية في المركز الثالث وخلف فرنسا المتصدرة بفارق نقطة واحدة، وألمانيا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف، والثلاثي تأهل على حساب المجر التي ودعت البطولة باحتلالها المركز الرابع.

أفضل لاعبي العالم

وتضم تشكيلتا بلجيكا والبرتغال أفضل اللاعبين حول العالم، وستكون هنالك مواجهات خاصة بينهم، خصوصاً الثلاثي روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين وإدين هازارد من جهة، وكريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا من جهة أخرى.

وستشهد المباراة منافسة شديدة على الصعيد الفردي بين لاعبي المنتخبين، خصوصاً التي تجمع رونالدو ولوكاكو اللذين تنافسا على جائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وبشكلٍ أقل دي بروين وبرونو المُصنفان على أنهما اثنان من أفضل لاعبي وسط البريمييرليغ في الموسم الماضي.

ويلتقي رونالدو مع هازارد، وهذه المواجهة تجمع «السلف» مع «الخلف» في ريال مدريد، بجانب مواجهة نجمي مانشستر سيتي دي بروين وبرناردو سيلفا.

البرتغال والقوة العضلية

ويستعد فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال للاعتماد على خط وسط بدني لمواجهة وسط بلجيكا الذي يقوده دي بروين، وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية الشهيرة فإنه قرر دخول المباراة بالثنائي ريناتو سانشيز وجواو بالينيا وبجانبهما 9 لاعبين آخرين.

وشبهت الصحيفة كلاً من ريناتو وبالينيا بالممثلين الشهيرين أرنولد شوارزنغر وسيلفستر ستالون، نظراً لقدرتهما على القتالية والنهوض بسرعة بعد السقوط، ووقوفهما في وجه نغولو كانتي وبول بوغبا في الشوط الثاني من مواجهة فرنسا الأخيرة من دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويعيد سانتوس أذهان البرتغاليين بثنائية ريناتو وبالينيا إلى ثنائية كوستينيا ومانيش في يورو 2004 ومونديال 2006، وويليام كارافاليو وأدريان في يورو 2016.